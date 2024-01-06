Almanya, 'İsrail'in eylemleri soykırım olarak değerlendirilemez' açıklaması yaptı

6 Ocak 2024 23:38 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 23:45

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 7 Ekim'den bu yana sürüyor. İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 22 binden fazla Filistinliyi katletti. Okullar, hastaneler, ibadethaneler ve sivillerin yaşadığı mülteci kamplarını bombalayan İsrail'in, işlemediği savaş suçu kalmadı. İsrail'in soykırıma varan katliamlarına en büyük desteği ABD ve Almanya verdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, İsrail'in Filistinlilere soykırım yaptığını düşünmediğini söyledi.

'SOYKIRIM İDDİASI DOĞRU DEĞİL'

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) dava açarak, mahkemeden İsrailli yetkililere karşı geçici tedbirler alma talebinde bulunmuştu. Güney Afrika Cumhuriyetinin İsrail aleyhine açtığı davayı yorumlayan Fischer, "Bizim bakış açımıza göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım gerçekleştirdiği iddiası doğru değil ve İsrail'in eylemleri sözleşmenin kapsamına girmiyor" ifadelerini kullandı. Söz konusu davaya ilişkin ilk duruşma 11-12 Ocak'ta yapılacak