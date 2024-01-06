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    Almanya'da 'Siyonizm faşisttir' diyen Türk gözaltına alındı

    Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’le Dayanışma Yürüyüşü'nde İsrail aleyhine slogan Türk kökenli Yasemin Acar’a Alman polisi müdahalede bulundu.

    Almanya&#039;da &#039;Siyonizm faşisttir&#039; diyen Türk gözaltına alındı
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başlamasından bu yana, Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’le Dayanışma Yürüyüşleri aralıksız devam ediyor. Başkentte binlerce kişinin bir araya gelerek İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını protesto ettiği yürüyüşler genellikle sorunsuz geçse de bugün yürüyüşte "Siyonizm faşizmdir" sloganı gerginliği yol açtı. Berlin’deki Mehringplatz Meydanı’ndan Potzdammerplatz Meydanı’na doğru yürüyen yaklaşık bin Filistin destekçisi, üzerinde “İşgale Son”, "Çocukların toplu mezarları üzerine kutsal topraklar inşa edemezsiniz", "Özgür Filistin” yazan dövizler taşırken, “Soykırımı durdurun", "Alman parası, Alman silahları İsrail’e yardım ediyor" gibi sloganlar attı.

    Almanya'da 'Siyonizm faşisttir' diyen Türk gözaltına alındı

    ACAR'A DAVA AÇILACAK

    Yürüyüşe katılan Türk kökenli Yasemin Acar, elindeki mikrofonla "Siyonizm faşizmdir", "Siyonistler çocukları öldürüyor" sloganları atınca Alman polisi Acar'a müdahale etti. Acar’ı yürüyüşten ayıran polis, genç kadını kısa süreli olarak gözaltına aldı. Daha sonra kimlik tespiti yapılan Acar, tekrar serbest bırakıldı.
    Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan Yasemin Acar, “toplumu kin ve düşmanlığa sevk etme” suçlamasıyla hakkında dava açılacağını söyledi. Acar, "Maalesef yine tutuklandım. Her hafta bize yeni yasaklar veriyorlar. Bu yasaklar neden acaba? Almanya doğruları duymak istemiyor. Almanya, Filistin’de şu an yaşananları duymak istemiyor. Biz buna hayır diyoruz, yeter diyoruz. Durun, durdurun, İsrail’e insanları katletmeyin diyoruz" ifadelerini kullandı.

    Almanya'da 'Siyonizm faşisttir' diyen Türk gözaltına alındı

    SİYONİZM FAŞİSTTİR

    Acar, "Mikrofonda ‘Siyonizm faşisttir', dedim. Bu doğru olan bir şey, Siyonistler faşisttir. Bebekleri öldürüyorlar, kadın, erkek demiyorlar öldürüyorlar" dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AlmanyaİsrailSiyonist
    Haberler > Dünya > Almanya'da 'Siyonizm faşisttir' diyen Türk gözaltına alındı
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