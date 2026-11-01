Almanya'da maskeliler ortalığı savaş alanına çevirdi! Silah dükkanı yağmalan çok sayıda polis yaralandı

Avrupa'da Z kuşağının öncülük ettiği protestoların ardından birçok kentte şiddet olayları patlak verdi. Almanya'da Frankfurt, Berlin, Hamburg ve Köln başta olmak üzere çok sayıda şehirde polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Mağazalar yağmalandı, bir silah dükkanı hedef alındı, araçlar ve barikatlar ateşe verildi. İsviçre'nin Zürih kentinde ise yaralı bir gence yardıma giden polis ekibi saldırıya uğradı. Avrupa'da Cadılar Bayramı gecesi yaşanan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Avrupa'da artan maliyetler, sosyal harcamalardaki kesintiler ve zorunlu askerlik tartışmalarına karşı başlayan gençlik protestoları, 31 Ekim gecesi birçok şehirde şiddet olaylarına sahne oldu.

Almanya'da barışçıl başlayan gösterilerin ardından maskeli gruplar sokaklara çıktı, mağazaların camları kırıldı, polis araçları hedef alındı. İsviçre'de de gece boyunca yangınlar ve çatışmalar yaşandı.

Almanyada maskeliler ortalığı savaş alanına çevirdi! Silah dükkanı yağmalan çok sayıda polis yaralandı

"Z KUŞAĞI HALLEDER"

Almanya genelinde "Gen Z regelt" (Z kuşağı halleder) sloganıyla 30'dan fazla şehirde düzenlenen gösterilere organizatörlerin açıklamasına göre 100 binden fazla kişi katıldı.

ALMANYA'DA 34 ŞEHİRDE PROTESTO

"Gen Z regelt" inisiyatifi, ülke genelinde 34 şehirde gösteri düzenlenmesi için çağrı yaptı. Organizatörler, eylemlerin barışçıl olacağını ve aşırılık yanlısı gruplara yer olmadığını duyurdu.

Gösteriler için 184 bin kişi kayıt yaptırırken katılım bu sayının altında kaldı. Organizatörler, gün sonunda 100 binden fazla kişinin sokaklara çıktığını açıkladı. Polis ise ülke genelindeki toplam katılımcı sayısını henüz paylaşmadı.

Almanyada maskeliler ortalığı savaş alanına çevirdi! Silah dükkanı yağmalan çok sayıda polis yaralandı

Gençler, okullara, bağımlılık tedavisine ve psikoterapi hizmetlerine daha fazla bütçe ayrılmasını, yükselen maliyetlere karşı önlem alınmasını, sosyal adaletin güçlendirilmesini ve iklim politikalarının genişletilmesini istedi. Zorunlu askerlik ve devlet gözetiminin artırılması da protesto edildi.

Ancak akşam saatlerinde bazı şehirlerde gösterilere katılan maskeli grupların şiddete başvurmasıyla olaylar büyüdü.

Almanyada maskeliler ortalığı savaş alanına çevirdi! Silah dükkanı yağmalan çok sayıda polis yaralandı

FRANKFURT'TA SİLAH DÜKKANI YAĞMALANDI

En ağır olaylardan biri Frankfurt'ta yaşandı. Yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı gösterinin ilerleyen saatlerinde polise havai fişekler atıldı.

Şehir merkezindeki Konstablerwache yakınlarında yürüyüş durduruldu. Polis bölgeye TOMA sevk ederken piroteknik maddelerin patlatılması devam etti.

Güvenlik güçleri, gösterinin artık barışçıl olmadığını megafonla duyurarak etkinliği sonlandırdı.

Ancak olaylar bununla sınırlı kalmadı.

Frankfurt'un işlek alışveriş bölgelerinde mağazaların vitrinleri kırıldı. Spor ayakkabı mağazaları, bir parfümeri ve başka iş yerleri yağmacıların hedefi oldu.

Almanya'da maskeliler ortalığı savaş alanına çevirdi! Silah dükkanı yağmalan çok sayıda polis yaralandı

Şehir merkezindeki bir silah dükkanına da saldırı düzenlendi. Polis, olayla bağlantılı bir şüpheliyi gözaltına alırken iki silah ele geçirdi. Dükkanda bulunan diğer silahlar güvence altına alındı.

Polis, Zeil alışveriş caddesinin bir bölümünü kapattı. Özel harekat ekipleri de şehir merkezinde görevlendirildi.

Der Spiegel'in haberine göre, güvenlik güçlerine molotofkokteylleri atıldı ve gece geç saatlere kadar 30'dan fazla kişi geçici olarak gözaltına alındı.

Hessen İçişleri Bakanı Roman Poseck yaşananlara tepki göstererek şöyle konuştu:

"Frankfurt'taki şiddet olayları karşısında şoke oldum. Görmek istemediğimiz görüntüler gördük."

BERLİN'DE GAZETECİLERE SALDIRI

Başkent Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde başlayan protestolar ilk saatlerde barışçıl geçmişti. Ancak Rosenthaler Meydanı çevresinde toplanan grupların polise ve gazetecilere havai fişek, piroteknik madde ve yumurta atmasıyla gerilim yükseldi.

Almanya'da maskeliler ortalığı savaş alanına çevirdi! Silah dükkanı yağmalan çok sayıda polis yaralandı

Bild gazetesinin bir muhabiri başına isabet eden yumurta nedeniyle saldırıya uğrayanlar arasında yer aldı.

Göstericiler daha sonra Prenzlauer Berg yönüne yürüdü. Polis, Prenzlauer Allee tren istasyonu yakınlarında kalabalığa müdahale etti ve biber gazı kullandı.

Der Spiegel'in aktardığı polis verilerine göre, olaylarda 27 polis hafif yaralandı ve 56'ya kadar kişi geçici olarak gözaltına alındı.

Almanyada maskeliler ortalığı savaş alanına çevirdi! Silah dükkanı yağmalan çok sayıda polis yaralandı

Bir polis sözcüsü, "Bazı katılımcıların suç işlemeye hazır olduğunu tespit ettik" dedi.

Berlin'deki akşam yürüyüşü, ülke genelindeki gençlik protestolarıyla bağlantılı olsa da "Gen Z regelt" inisiyatifinin resmi gösterilerinden biri değildi.

HAMBURG'DA BARİKATLAR ATEŞE VERİLDİ

Hamburg'da polis verilerine göre gösterilere yaklaşık 6 bin 700 kişi katıldı.

İlk saatlerde büyük ölçüde sakin geçen yürüyüş, siyah kıyafetli ve kısmen maskeli grupların müdahalesiyle şiddetlendi.

Bazı kişiler inşaat bariyerlerini yerlerinden sökerek yola taşıdı ve ateşe verdi.

Kalabalığın içinden "Bütün Hamburg polisten nefret ediyor" sloganları yükseldi.

Polis, göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı. Yanan barikatlar TOMA yardımıyla söndürüldü ve gösteri sonlandırıldı.

Hansaplatz çevresinde yaklaşık 120 kişi polis tarafından kuşatılarak gözaltına alındı. Gece saatlerinde polise havai fişek attığı aktarılan bir çocuk da gözaltına alındı.

KÖLN KATEDRALİ ÖNÜNDE ÇATIŞMA

Köln'de polis, maskeli kişilerin bulunması ve havai fişek kullanılması üzerine planlanan yürüyüşü son anda durdurdu.

Gösterinin sabit bir miting olarak devam etmesine izin verilse de akşam saatlerinde olaylar büyüdü.

Yaklaşık 500 gösterici üç farklı noktada polis tarafından kuşatıldı. Köln Katedrali önündeki meydanda toplanan gruplar güvenlik güçlerine şişe, havai fişek ve bisiklet fırlattı.

Bir ara sokakta atılan elektrikli scooter nedeniyle bir iş yerinin camı kırıldı.

Polis, Katedral Meydanı'nı boşalttı. Olaylarda bir kişi yaralandı ve beş kişi gözaltına alındı.

Köln Emniyet Müdürü Johannes Hermanns, "Maskeli kişilerin üzerinde molotofkokteylleri ve emniyet çekiçleri ele geçirdik. Bunların ne amaçla taşındığını herhalde açıklamaya gerek yok." diye konuştu.

Hermanns, polis müdahalesi sayesinde daha ağır olayların önüne geçildiğini ileri sürerek şöyle devam etti:

"Bugün öğleden sonra Köln'den Paris ve Milano'yu hatırlatan görüntülerin yayınlanmasını engellediğimizden eminim."

STUTTGART VE LEIPZIG'DE DE OLAYLAR ÇIKTI

Stuttgart'ta yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı yürüyüş, maske yasağının ihlal edilmesi, havai fişek kullanılması ve belirlenen güzergahın dışına çıkılması nedeniyle polis tarafından defalarca durduruldu.

Gösterinin ardından şehir merkezinde maddi hasar oluştu. Polis, beş memurun hafif yaralandığını ve yaklaşık 50 suç vakasının kayda geçtiğini açıkladı.

Çok sayıda şüpheli geçici olarak gözaltına alındı.

Leipzig'de ise yaklaşık 6 bin 500 kişinin katıldığı gösterinin ardından 200 kişiye ulaşan bir grup sokaklarda olay çıkardı.

Trafik levhaları yola fırlatıldı, toplu taşıma durakları tahrip edildi, barikatlar kuruldu ve piroteknik maddeler patlatıldı.

Çevik kuvvetin bölgeye gelmesiyle grup dağıldı.

Nürnberg'de de yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı eylemin ardından yürümeye devam etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı.

İSVİÇRE'DE ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ

Almanya'daki olayların yanı sıra İsviçre'nin Zürih kentinde de Cadılar Bayramı gecesi şiddetli çatışmalar yaşandı.

Almanyada maskeliler ortalığı savaş alanına çevirdi! Silah dükkanı yağmalan çok sayıda polis yaralandı

İsviçre merkezli Blue News'in Zürih Şehir Polisi açıklamasına dayandırdığı habere göre, cumartesi günü saat 22.30 sıralarında yüzlerce kişi Langstrasse üzerindeki Piazza Cella'da toplandı.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıların ardından bir araya gelen kalabalığın, Fransa'da son günlerde yaşanan olaylardan etkilendiği aktarıldı.

Başlangıçta Cadılar Bayramı kutlamalarına katılanların arasına karışan grupta maskeli, koruyucu gözlüklü ve kostümlü kişiler de bulunuyordu.

Almanyada maskeliler ortalığı savaş alanına çevirdi! Silah dükkanı yağmalan çok sayıda polis yaralandı

Saat 23.00 sıralarında Langstrasse üzerinden Helvetiaplatz yönüne hareket eden gruplar, sokaklara konteynerler taşıyarak ateşe verdi.

Zürih polisi TOMA ile müdahale ederek kalabalığı geri püskürttü.

Ancak gruplar daha sonra kentin 4. bölgesindeki farklı sokaklara dağıldı.

Zwinglistrasse'de bir otomobil ateşe verildi. Başka noktalarda konteynerler, elektrikli bisikletler ve elektrikli scooterlar yakıldı.

Stauffacher toplu taşıma durağının ve Helvetiaplatz yakınlarındaki mağazaların camları kırıldı.

Almanya'da maskeliler ortalığı savaş alanına çevirdi! Silah dükkanı yağmalan çok sayıda polis yaralandı

YARALI GENCE YARDIMA GİDEN POLİSE SALDIRDILAR

Zürih'te gecenin en ağır olaylarından biri Brauerstrasse'de yaşandı.

Gece yarısından kısa süre sonra ciddi bacak yaralanmaları bulunan bir gence yardım etmek üzere olay yerine gönderilen polis devriyesi, kalabalığın saldırısına uğradı.

Polis aracı hasar gördü. Ekipler saldırı nedeniyle önce geri çekilmek zorunda kaldı, ardından yaralı gence ulaşarak yardım edebildi.

Güvenlik güçleri gece boyunca havai fişek, şişe ve taşlarla hedef alındı.

Polis, grupları dağıtmak için TOMA, biber gazı ve plastik mermi kullandı.

Yangınlara Zürih İtfaiyesi müdahale ederken kanton polisi de şehir polisine destek verdi.

Olaylar pazar günü saat 01.30 sıralarında yatıştı.

Yetkililer, maddi hasarın boyutunun henüz belirlenemediğini ve olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Zürih'teki gösterinin izinsiz düzenlendiği ve çağrının aşırı sol gruplar tarafından yapıldığı aktarıldı.

BASEL'DE DE BARİKATLAR YANDI

İsviçre'nin Basel kentinde de yaklaşık 150 kişi sokaklara çıktı.

Sosyal medyada "Gen Z regelt" sloganıyla yapılan çağrıların ardından toplanan göstericiler, saat 22.30 sıralarında St. Johanns-Platz'da barikatlar kurarak ateşe verdi.

Kanton polisinin müdahalesi üzerine göstericiler St. Johanns Parkı'na doğru dağıldı.

İtfaiye ekipleri yanan barikatları söndürdü.

FRANSA VE AVUSTURYA'DA DA GÖZALTILAR

Blue News'in aktardığı bilgilere göre, Avrupa'daki protestolar Fransa ve Avusturya'da da olaylara sahne oldu.

Fransa'da bir polis memurunun alevler içinde kaldığı olay yaşanırken İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre saat 20.00 itibarıyla ülke genelinde 511 kişi gözaltına alındı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki gösterilerde ise beş kişi gözaltına alındı.

ORGANİZATÖRLER ŞİDDET OLAYLARINI REDDETTİ

Almanya'daki gösterileri düzenleyen "Gen Z regelt" inisiyatifi, şiddet olaylarıyla bağlantılı olmadığını açıkladı.

İnisiyatifin basın ekibinden Amadeo isimli sözcü, "Gösterilerin sona ermesinden sonra yaşananların üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktu" dedi.

Amadeo, "Bugün yüz binlerce insan sokaklara neden çıktığını gösterdi" sözleriyle protestoların taleplerine işaret etti.

İnisiyatif, eylemlerin devam edeceğini duyurdu.

Organizatörler, 20 Kasım'da Avrupa genelinde yapılması planlanan yeni protestolara katılmayı hedefliyor.

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