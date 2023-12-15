Almanya’dan Gazze çağrısı: Siviller daha iyi korunmalı

15 Aralık 2023 21:32 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 21:33

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Baerbock, Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Bouhabib ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Gazze'de yaşanan insani acılar sona ermelidir. Bu sadece Gazze'deki Filistinliler için değil, İsrail'in güvenliği için de önemli olduğundan insani acılar sona ermeli. Çünkü açlık terörizmi besler, yıkım yeni nefretleri körükler. Bu nedenle İsrailli partnerlerime İsrail'in Gazze'deki sivilleri daha iyi koruması ve askeri stratejisini buna göre uyarlaması gerektiğini tekrar tekrar vurguluyorum." dedi.

Acilen düzenli ve güvenilir insani ara verilmesini talep eden Baerbock, şöyle konuştu:

"Gazze halkı her gün cehennemi yaşıyor. Kirli su nedeniyle ishal ve diğer enfeksiyonlar gibi hastalıklar hızla yayılıyor. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar soğukta uyumak zorunda kalıyor. Her şeyden yoksunlar ve birçoğu günlerini yiyeceksiz geçirmek zorunda kalıyor. Ancak insani yardımın Gazze'deki tüm insanlara da ulaşması gerekiyor. Bunun için de acilen düzenli ve güvenilir insani aralar verilmesi gerekmektedir."

REHİNELERİN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN ÇAĞRI

Alman Bakan, tüm Arap ülkelerinden, Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin serbest bırakılması için diyalog kanallarını kullanmalarını ve Hamas'a açıkça silah bırakma çağrısında bulunmalarını da istedi.

Lübnan ve İsrail sınırındaki durumu son derece tehlikeli bir barut fıçısına benzeten Baerbock, İran'ı, desteklediğini belirttiği Hizbullah dolayısıyla kınadı. Baerbock, "Bu nedenle Hizbullah'ı etkileyen herkesi yangına körükle gitmekten vazgeçmeye çağırıyoruz." dedi.

Alman makamlarının gözaltına aldığı 4 Hamas yanlısına işaret eden Baerbock, "Alman toplumunun ve Yahudi yaşamının güvenliğini korumak bizim için en önemli önceliktir. Bu nedenle güvenlik makamları arasındaki yakın işbirliği çok önemlidir." diye konuştu.

Hükümet olarak Alman firması Hapag-Lloyd'a ait bir gemiye yapılan saldırı da dahil olmak üzere tüm saldırıları şiddetle kınadıklarını dile getiren Baerbock, "Husilerin Kızıldeniz'de sivil ticaret gemilerine yönelik saldırıları derhal durdurulmalıdır. Gemide çok sayıda farklı milletten insan bulunduğu için diğer gemilerde de tüm uluslararası oyuncuların risk altında olduğunun farkındayız." ifadesini kullandı.

Baerbock, ayrıca Husilere, İsrail'e ait Galaxy Leader gemisini ve kaçırılan mürettebatını derhal serbest bırakma çağrısında bulundu.

“BARIŞ İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN GEÇİYOR”

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib de bölgede barışın İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümden geçtiğini ve Arap ülkelerinin barışa hazır olduğunu belirterek, "Bölgedeki tüm ülkeler barışa hazır ama barış Filistinlilerle başlar, diğer ülkeler de önemli ama bölgede güvenlik ve barış için en önemli şey Filistin halkıdır. Sorun daha ileri gitmeden önce çözülmelidir. Eğer bölgede barış sağlanmazsa 7 Ekim'de yaşananlar tekrar yaşanacaktır." dedi.

Bunların yaşanmaması için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç olduğuna işaret eden Bouhabib, "Biz Arap ülkeleri de böyle bir şeyin olmasını engellemeliyiz." diye konuştu.

Gazze'de ve bölgede olup bitenlere ilişkin Almanya ile farklı görüşlere sahip olduklarını dile getiren Bouhabib, "Aynı görüşte olmayabiliriz ama bu konuşamayacağımız, diyaloğa giremeyeceğimiz ve birbirimizi destekleyemeyeceğimiz anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

Bouhabib, İsrail ile Lübnan arasındaki sınır tartışmalarına da değinerek, "Görüşülen 13 noktamız var, şu ana kadar 7 nokta üzerinde anlaştık, hala 6 nokta var. Bunu sonuçlandırmak için devam etmek istiyoruz." dedi.

İsrail'in bazen Lübnan hava sahasını ihlal ederek Suriye'de hava saldırıları düzenlediğine işaret eden Bouhabib, "İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden de çekilmesini istiyoruz. Dolayısıyla bu bölgeye barış getirecek eksiksiz bir paket istiyoruz." diye konuştu.