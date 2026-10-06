Almanya'nın planı suya düştü: Gençler orduya katılmak yerine dilekçe yağdırdı

Almanya daha fazla asker için düğmeye bastı, ancak ortaya çıkan rakam planları gölgede bıraktı. Yılın ilk 8 ayında 12 bin 102 kişi vicdani ret başvurusunda bulunurken, sayı 2025’in tamamındaki başvuruların üç katını aştı.

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Almanya'da 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni askerlik yasası, orduya ilgiyi artırmak yerine gençlerin anayasal ret hakkına sarılmasına yol açarak beklenmedik bir dirençle karşılaştı.

Yılın ilk 8 ayında yapılan vicdani ret başvurularının sayısının, 2025 yılının tamamındaki başvuruların 3 katından fazla olduğu bildirildi.

Alman Yayıncılar Ağının (RND) Federal Aile ve Sivil İşler Dairesinin sözcüsüne dayandırdığı habere göre, ocak-haziran döneminde 5 bin 862 kişi vicdani ret başvurusunda bulundu.

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BAŞVURULAR UÇUŞA GEÇTİ

Ülkede, ocak-ağustos döneminde 12 bin 102 kişi vicdani ret başvurusu yaptı.

Böylelikle, yılın ilk 8 ayındaki başvuru sayısı şimdiden 2025 yılının tamamında Dairenin kaydettiği 3 bin 879 başvurunun üç katından fazla oldu. 2024'te ise 2 bin 249 kişi söz konusu başvuruda bulundu.

YENİ UYGULAMA BU YIL BAŞLADI

1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni askerlik hizmetini düzenleyen yasaya göre, erkekler öncelikle gönüllülük esasına göre askere çağrılacak. Ancak gönüllü başvurularla hedeflenen asker sayısına ulaşılamaması halinde açığı kapatmak amacıyla ihtiyaca dayalı zorunlu askerlik uygulaması devreye sokulabilecek.

Alman Silahlı Kuvvetleri, 18 yaşına girenlere Alman ordusunda hizmet etmeye yönelik motivasyonlarını ve uygunluklarını saptamak amacıyla bir anket formu gönderiyor. Ayrıca 1 Ocak 2008'den sonra doğan erkekler için askerlik muayenesi zorunlu hale getirildi.

Almanya Anayasası'nın 4. maddesinin 3. fıkrasında vicdani nedenlerle silahlı askerlik hizmetini reddetme hakkı yer alıyor.

Askerlik hizmetini reddedenlerin başvurularını Alman Silahlı Kuvvetler Personel Yönetimi Dairesine yazılı olarak ve ayrıntılı bir gerekçe sunarak yapmaları gerekiyor. Daha sonra başvuruların değerlendirilmesi amacıyla Federal Aile ve Sivil İşler Dairesine iletiliyor.

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ORDU PLANLARI ŞİMDİDEN ÇIKMAZA GİRDİ

Almanya, Rusya'dan kaynaklanan tehdit ve bunun sonucunda NATO'nun planlarında yapılan değişiklikler nedeniyle toplam asker sayısını 2035'e kadar aktif birlikler ve yedek askerler dahil en az 460 bine çıkarmayı hedefliyor.

Almanya'da zorunlu askerlik 2011'de askıya alınmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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