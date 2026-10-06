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Dünya

Tahran-Paris hattında beklenmedik gelişme: İran, büyükelçiyi Bakanlığa çağırdı

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Tahran-Paris hattında beklenmedik gelişme: İran, büyükelçiyi Bakanlığa çağırdı
Başlık ResmiTahran-Paris hattında beklenmedik gelişme: İran, büyükelçiyi Bakanlığa çağırdı

Fransa’da lise öğrencilerinin öncülüğünde başlayan ve yaklaşık 800 kişinin yaralandığı eylemler Tahran’ın da gündemine girdi. İran, Fransa’nın Tahran Büyükelçisi Pierre Cochard’ı Bakanlığa çağırarak Paris’e "barışçıl toplanma hakkına saygı" çağrısı yaptı.

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Fransa’da günlerdir süren lise eylemleri diplomatik krize dönüştü. İran, protestolarda yüzlerce kişinin yaralanması ve binlerce kişi hakkında yasal işlem başlatılması üzerine Fransa’nın Tahran Büyükelçisi Pierre Cochard’ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

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Tahran-Paris hattında beklenmedik gelişme: İran, büyükelçiyi Bakanlığa çağırdı
Başlık ResmiTahran-Paris hattında beklenmedik gelişme: İran, büyükelçiyi Bakanlığa çağırdı

Cochard’a, Fransa’nın insan hakları konusundaki yükümlülükleri hatırlatılarak Fransız halkının temel insan haklarına ve özgürlüklerine, özellikle de barışçıl toplanma hakkına saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Tahran-Paris hattında beklenmedik gelişme: İran, büyükelçiyi Bakanlığa çağırdı
Başlık ResmiTahran-Paris hattında beklenmedik gelişme: İran, büyükelçiyi Bakanlığa çağırdı
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YÜZLERCE KİŞİ YARALANDI, OKULLAR ATEŞE VERİLDİ

Fransa'da 17 Eylül'de başlayan ve farklı şehirlere yayılan lise eylemlerinde şu ana kadar 170'i lise öğrencisi ve 600'ü güvenlik görevlisi, yaklaşık 800 kişi yaralanmıştı.

Tahran-Paris hattında beklenmedik gelişme: İran, büyükelçiyi Bakanlığa çağırdı
Başlık ResmiTahran-Paris hattında beklenmedik gelişme: İran, büyükelçiyi Bakanlığa çağırdı

Ayrıca 24 okulun ateşe verildiği eylemlerde, şu ana kadar 5 binden fazla kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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