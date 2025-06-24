Ateşkesten saatler sonra İran'dan İsrail'e füze!
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İran, ateşkese rağmen İsrail topraklarına füze fırlattı! Hayfa Körfezi ve kuzey bölgelerinde alarmlar çaldı, halk sığınaklara indi.
Ateşkesin yürürlüğe girmesinden yalnızca bir saat sonra İran'dan İsrail'in kuzeyine füze fırlatıldı. İsrail hava savunma sistemleri füzeyi engellemeye çalıştı, olayda can kaybı yaşanmadı.
İsrail içinden sert tepkiler yükselirken, eski Savunma Bakanı Lieberman, "Bu saldırıya derhal karşılık vermeliyiz" ifadeleriyle misilleme çağrısı yaptı.
"TAHRAN'I YİNE TİTRETECEĞİZ!"
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, yeni saldırıya karşı rest çekti.
Smotrich sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Bir daha saldırırlarsa, cevabımız ağır olacak!” dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık