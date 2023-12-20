Avrupa da harekete geçti! Köpek sahibi olmak isteyenlere 'kurs' zorunluluğu

20 Aralık 2023 14:26 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 14:26

Son yıllarda Hollanda'da giderek artan köpek ısırması vakaları, hükümeti harekete geçirdi. Temsilciler Meclisi’nin isteği doğrultusunda bu konuda yasal bir düzenleme hazırlandı. Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddesi ise 'hayvan sahiplenmek isteyenlere yönelik zorunlu kurs' oldu.

Meclise yazı gönderen Hollanda Tarım Bakanı Bakanı Piet Adema, birçok ısırma olayının ana sebebinin 'köpek sahiplerinin köpekleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması' olduğunu belirtti. Yetersiz bilgi nedeniyle bir köpeğin hoşnutsuzluğunu, korkusunu ya da stresini ifade ettiği sinyallerin çok geç fark edildiğini veya hiç fark edilmediğini vurgulayan Adema, "O zaman da köpek ısırmaktan başka seçenek göremiyor” dedi.

Hollandalı bakana göre, köpek sahiplenmek isteyenlere yönelik zorunlu kurs, bir kişinin yanlış hayvanı seçmesini veya düşünmeden satın almasını önleyecek.

AĞIZLIK VE TASMA ZORUNLULUĞU GETİRİLECEK

Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme soyağacı bulunmayan, ısırma riski yüksek köpeklerin bakımı ve yetiştirilmesinin yasaklanmasını öngörüyor. Düzenlemeye göre, köpeklerin tehlikeli davranışlarının bildirebileceği ulusal bir başvuru noktası oluşturulacak. Aile hekimleri, plastik cerrahlar, sağlık çalışanları, veterinerler ve vatandaşlar, ulusal başvuru noktası aracılığıyla bilgi paylaşımında bulunabilecek.

Tehlikeli davranışlar sergileyen, ısırma riski yüksek köpekler için ülke genelinde geçerli ağızlık ve tasma zorunluluğu getirilecek. Düzenleme ile saldırgan davranışları nedeniyle ciddi zarar yıl açan köpeklerin daha hızlı şekilde uyutulması da mümkün olacak.

UYGULAMA NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?

Hollanda Tarım Bakanı Adema, ilgili kuruluşlar ve meclisin önerileri doğrultusunda hazırladığı yasal düzenlemeyi, son şekline ilişkin görüş almak üzere Temsilciler Meclisi’ne gönderdi. Ocak ayı içerisinde meclisin görüşünün alınmasının ardından yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Hollanda Kraliyet Köpekleri Koruma Derneği, şu anda meclis çoğunluğunu oluşturan partilerin, öneriyi güçlü bir destekle kabul ettiklerinin altını çiziyor. Bu nedenle dernek, yasanın yürürlüğe girmesini engelleyecek herhangi bir olumsuzluk görmüyor.