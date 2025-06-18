Avrupa ülkeleri İran’la masaya oturuyor! Cenevre’de kritik zirve iddiası

Almanya, Fransa ve İngiltere’nin, İran’la Cenevre’de dışişleri bakanları seviyesinde kritik bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi. Masada nükleer program ve Orta Doğu’daki gerilimler var.

İsrail ile İran arasında tırmanan çatışmalar bütün şiddetiyle devam ederken, Avrupa’dan dikkat çeken bir diplomatik hamle gündeme geldi. Almanya, Fransa ve İngiltere’nin, cuma günü İsviçre’nin Cenevre kentinde İran’la dışişleri bakanları seviyesinde bir görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü.

İddiaya göre, toplantının ana gündem maddeleri İran’ın nükleer programı ve Orta Doğu’daki artan gerilim olacak. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, diplomatik çevrelerde olası görüşmenin bölgedeki tansiyonu düşürmeye yönelik kritik bir adım olabileceği değerlendiriliyor.

YENİ BİR SAYFA AÇILABİLİR Mİ?

Daha önce de birçok uluslararası müzakereye ev sahipliği yapan Cenevre’nin bu temaslara sahne olacak olması, Batı ile İran arasındaki donuk ilişkilerin yeniden canlanabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Görüşmenin gerçekleşmesi durumunda, uzun süredir sınırlı düzeyde süren Batı-İran diplomatik ilişkilerinde yeni bir sayfa açılabileceği belirtiliyor. Gözler şimdi cuma günü yapılması beklenen olası zirvede.

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NE OLDU?

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.