Avrupa'da Müslümanlara yeni pusu; selefilik! Artan ırkçılıkla İslamofobiyi de besliyorlar

Almanya başta olmak üzere Avrupa'da Müslümanları hedef haline getirmek için yeni oyun geliştirildi. Artan ırkçılık ve İslamofobi ile birlikte Müslümanlar selefilik kanadına itilmeye çalışıyor. Müslümanların yaşamlarını zorlaştırmak için ise "Kur’an-ı Kerim’e mi uyarsın, Alman yasasına mı?" tarzında sorular yöneltiliyor.

Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde Müslümanlar üzerine oynanan oyunlara adeta her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Almanya ve Fransa'da kasıtlı olarak yayılmaya çalışılan İslamofobi ile bir çalışma daha başlatıldı.

ALMANYA'DAKİ EN BÜYÜK TEHLİKE SELEFİLİK

Suudi Arabistan yönetimi tarafından finanse edildiği iddia edilen selefilik talebi Almanya'da artış gösteriyor. 2015'in ardından yavaş yavaş dillendirilmeye başlanan selefilik, Müslümanlar üzerinden yürütülüyor.

Sosyal medya üzerinden kurgulanan algı operasyonunda Müslümanlar hedef haline getiriliyor. Müslümanlara Almanya'da yaşamlarını zorlaştırmak için kasıtlı sorular yöneltiyorlar.

ÇOCUKLARA SORULAR ÜZERİNDEN PUSU KURULUYOR

Almanlar eliyle selefilik angaje ediliyor. Çocuklara ve gençlere sordukları sorular üzerinden kendilerince emri maruf yapıyorlar. Sorulardan biri, "Kafirle arkadaş olunur mu?" Bir başka soru ise "Kur’an-ı Kerim’e mi uyarsın, Alman yasasına mı?"

Bu maksatlı sorular hem Müslüman çocukların kafasını karıştırıyor, hem de Almanların tepkisine yol açıyor.

Almanya başta olmak üzere Avrupa'da artan ırkçılık da Müslümanların hedef haline getirilmesinde büyük rol oynuyor.

2015 SONRASINDA TÜRKİYE'DE DE GÜNDEM OLDU

Türkiye'de sosyal medyada da kimi zaman Avrupa'daki selefilik tuzağı gündeme getirilmişti.

DW gibi yasaklı sitelerin ise bu haberleri kasıtlı olarak yaygınlaştırmaya çalıştığı düşünülmüştü.