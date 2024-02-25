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    Avrupalı liderler Ukrayna için Paris'te toplanacak

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Avrupalı liderler Ukrayna için Paris&#039;te toplanacak
    Rusya, Ukrayna, Avrupa, Avrupalı Liderler, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    20'ye yakın Avrupalı lider, yarın Ukrayna’ya destek amacıyla Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya gelecek. Toplantı Emmanuel Macron ev sahipliğinde Elysee Sarayı'nda yapılacak.

    Rusya-Ukrayna Savaşı üçüncü yılına girerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde 20’ye yakın Avrupalı lider yarın Ukrayna’ya destek amacıyla Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya gelecek.

    Macron’un danışmanları, Elysee Sarayı'nda düzenlenecek söz konusu toplantı ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Avrupa'nın Ukrayna’ya destek konusundaki kararlılığına dair bir mesaj göndereceklerini ifade etti.

    "PUTİN UKRAYNA'DA KAZANAMAYACAK"

    Macron’un danışmalarından biri yaptığı açıklamada, "Putin'e Ukrayna'da kazanamayacağına dair çok net bir mesaj vermek istiyoruz. Amacımız, bir şekilde kazanacağına inanmamızı istediği yönündeki fikri yıkmak" ifadelerini kullandı.

    Danışman, "Biz ne karamsar ne de kasvetliyiz. Rusya'nın bunu anlamasını istiyoruz. Rusya bu savaşı sona erdirmek ve Ukrayna'nın haklarını iade etmek için bize güvenmek zorunda" dedi.

    SİLAH YARDIMI BEKLENMİYOR

    Toplantıya Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin yanı sıra İskandinav ve Baltık ülkelerinden liderlerin de katılması bekleniyor. ABD'yi Avrupa ve Avrasya İşlerinden sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Jim O'Brien, Kanada'yı ise Savunma Bakanı Bill Blair temsil edecek.

    Toplantıda Ukrayna'ya yeni silah yardımlarının duyurulması beklenmezken, müttefiklerle Ukrayna arasındaki koordinasyonun arttırılması için yolların ele alınması planlanıyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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