Avrupa'ya uçacak milyonları ilgilendiriyor! 3 saatlik rötara 33 bin TL tazminat
Avrupa'ya uçacak milyonlarca yolcuyu ilgilendiren yeni dönem için geri sayım başladı.
Avrupa Birliği, rötardan uçuş iptaline, bagaj hakkından biniş kartına kadar hava yolculuğunda birçok kuralı değiştiriyor.
23 Ekim 2027'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle üç saati aşan gecikmelerde yolculara, uçuş mesafesine göre 600 avroya (yaklaşık 33 bin TL) kadar tazminat ödenecek.
Düzenleme, hangi ülkeye ait olduğuna bakılmaksızın AB'den kalkan havayolu seferlerinde uygulanacak. AB dışındaki bir ülkeden Avrupa'ya yapılan uçuşlarda ise uçuşun Avrupalı bir havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilmesi gerekecek.
TAZMİNAT HAKKI
Yolcular açısından en önemli değişikliklerden biri uzun süreli rötarlarda uygulanacak tazminat hakkı olacak. Üç saati aşan gecikmelerde, uçuş mesafesine göre yolcular 250, 400 veya 600 avro tazminat alabilecek.
1.500 kilometreye kadar olan uçuşlarda tazminat 250 avro olacak. Belirlenen orta mesafeli uçuşlarda 400 avro, daha uzun mesafeli uçuşlarda ise rakam 600 avroya kadar çıkacak.
Ancak doğal afet, savaş, olumsuz hava koşulları veya hava trafik kontrolü gibi olağanüstü durumların neden olduğu gecikme ve iptallerde tazminat yükümlülüğü uygulanmayacak. Yolcuların yardım hakları ise devam edecek.
5 SAAT BEKLEYEN BİLETİNİ İPTAL EDEBİLECEK
Gecikmenin beş saate ulaşması halinde yolcu seyahatini iptal ederek kullanılmayan uçuş bölümleri için tam para iadesi isteyebilecek.
Uçuşun iptal edilmesi durumunda ise yolcu para iadesi ile alternatif güzergah arasında seçim yapabilecek. İptalin en az 14 gün önceden bildirilmemesi halinde, istisnalar dışında ayrıca tazminat hakkı doğabilecek.
PARA İADESİ İÇİN 7 GÜN SINIRI
Havayolu şirketlerinin para iadelerini uzatmasının da önüne geçilecek. İadeyi seçen yolcuların paraları yedi gün içerisinde geri ödenecek.
Yolcuya nakit ödeme yerine kupon da dayatılamayacak. Kupon ancak yolcunun bunu tercih etmesi halinde kullanılabilecek.
3 SAATTE ÇÖZÜM YOKSA BİLETİNİ KENDİ ALABİLECEK
Havayolu şirketinin sunduğu alternatifin mutlaka aynı şirkete ait başka bir uçuş olması gerekmeyecek. Başka havayolları, farklı havalimanları hatta tren ve otobüs seçenekleri de sunulabilecek.
Üç saat içerisinde hiçbir alternatif sağlanmazsa yolcu kendi ulaşımını ayarlayabilecek ve gerekli masraflar için ilk bilet fiyatının yüzde 400'üne kadar geri ödeme talep edebilecek.
ÜCRETSİZ BAGAJ HAKKINDA YENİ KURAL
Yeni düzenlemeyle yolcular 40x30x15 santimetreyi aşmayan veya koltuğun altına sığabilen bir kişisel eşyayı kabine alabilecek. Uçuş süresine uygun yiyecek ve içeceklerin de uçağa getirilmesine izin verilecek.
Ancak düzenleme, tekerlekli kabin valizini tamamen ücretsiz hale getirmiyor. Havayolları bunun için ek ücret isteyebilecek. Şirketler rezervasyon sırasında bagaj seçeneklerini ve ücretlerini açık şekilde göstermek zorunda olacak.
Baş üstü dolaplarının dolması gibi operasyonel nedenlerle kabin valizinin uçağın bagaj bölümüne gönderilmesi halinde ise yolcudan ek ücret alınamayacak.
ŞARJ BİTERSE DİKKAT!
Biniş kartlarında da yolcu lehine yeni kurallar uygulanacak. Yolcular kağıt veya dijital biniş kartı kullanabilecek ve basılı biniş kartı için ek ücret ödemeyecek.
Check-in yaptıktan sonra telefonunun şarjı biten bir yolcu da havalimanından ücretsiz basılı biniş kartı isteyebilecek.
İsim veya soyadındaki yazım hatası tek başına uçağa alınmama gerekçesi olmayacak. Kalkıştan en az iki gün önce istenen ilk isim düzeltmesi de ücretsiz yapılacak.
UÇAKTA 2 SAATTEN FAZLA BEKLETİLEMEYECEK
Uçağın yerde uzun süre beklemesi halinde şirketlerin yolculara gerçek zamanlı bilgi vermesi; kabin sıcaklığını uygun seviyede tutması, içme suyu ve tuvalet erişimi sağlaması gerekecek.
Belirlenen istisnalar dışında yolcular pistte bekleyen uçağın içinde iki saatten fazla tutulamayacak.
Uzun beklemelerde havayolları yolculara ikram, internet erişimi ve iki telefon görüşmesi sağlamakla yükümlü olacak. Gereken durumlarda konaklama desteği de verilecek.
ÇOCUKLAR AİLELERİNDEN AYRI OTURTULAMAYACAK
Çocuklu aileler için de önemli bir değişiklik geliyor. 14 yaşından küçük çocuklar, herhangi bir ek koltuk ücreti alınmadan birlikte seyahat ettikleri kişinin yanında oturabilecek.
Engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular için de daha güçlü korumalar uygulanacak. Bebek arabaları ve pusetler uçak kapısına kadar ücretsiz götürülebilecek.
OVERBOOKING YAPILIRSA 600 AVROYA KADAR TAZMİNAT
Havayollarının kapasitesinden fazla bilet satması nedeniyle geçerli rezervasyonu bulunan bir yolcunun uçağa alınmaması halinde de yeni haklar devreye girecek.
Bu yolcular uçuş mesafesine göre 250, 400 veya 600 avroya kadar tazminatın yanı sıra para iadesi, alternatif uçuş ve yardım hakkına sahip olabilecek.
BAGAJ ŞİKAYETLERİNDE SÜREYE DİKKAT
Hasarlı bagaj için yedi gün, gecikmeli bagaj için ise 21 gün içinde havayolu şirketine başvuru yapılması gerekecek.
Tazminat talepleri dokuz ay içerisinde yapılabilecek. Başvurunun ardından şirketin 30 gün içinde ödeme yapması veya talebi neden reddettiğini açıklaması gerekecek.
Yeni yolcu hakları 23 Ekim 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek.
TÜRKİYE'DEN UÇANLARI DA İLGİLENDİRİYOR
Yeni düzenleme Türkiye'den Avrupa'ya seyahat eden yolcuları da yakından ilgilendiriyor. Türkiye'den bir AB ülkesine yapılan uçuşlarda yeni hakların uygulanabilmesi için seferin Avrupalı bir havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilmesi gerekecek.
Buna karşılık AB'deki bir havalimanından Türkiye'ye dönüşte havayolu şirketinin hangi ülkeye ait olduğuna bakılmayacak. AB'den kalkan uçuşlar yeni düzenlemenin kapsamına girecek.