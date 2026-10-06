Avrupa'ya uçacak milyonları ilgilendiriyor! 3 saatlik rötara 33 bin TL tazminat

TAZMİNAT HAKKI

Yolcular açısından en önemli değişikliklerden biri uzun süreli rötarlarda uygulanacak tazminat hakkı olacak. Üç saati aşan gecikmelerde, uçuş mesafesine göre yolcular 250, 400 veya 600 avro tazminat alabilecek.

1.500 kilometreye kadar olan uçuşlarda tazminat 250 avro olacak. Belirlenen orta mesafeli uçuşlarda 400 avro, daha uzun mesafeli uçuşlarda ise rakam 600 avroya kadar çıkacak.

Ancak doğal afet, savaş, olumsuz hava koşulları veya hava trafik kontrolü gibi olağanüstü durumların neden olduğu gecikme ve iptallerde tazminat yükümlülüğü uygulanmayacak. Yolcuların yardım hakları ise devam edecek.