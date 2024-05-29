Avustralya Parlamentosu'ndan Filistin kararı! Tasarı reddedildi

TASARI REDDEDİLDİ

Ülkenin, Filistin devletini tanımasını öngören yasa tasarısı için Temsilciler Meclisi'nde oylama yapıldı. Yeşiller Partisinin lideri Adam Bandt'ın 'barışa doğru somut adım' olarak nitelediği ve ülkesinin Filistin devletini tanımasını öngören yasa tasarısı 5'e karşı 80 oyla parlamento engeline takıldı.

Bandt, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, parlamentodaki oylamanın sonuçlarını eleştirerek iktidardaki İşçi Partisinin Filistin'in tanınması aleyhine oy kullandığını hatırlattı.

İşçi Partisinin Filistin'i tanıyan 146 ülke yerine ana muhalefet lideri Peter Dutton'a katıldığını ifade eden Bandt, "Hiçbirimiz, İşçi Partisinin soykırım karşısındaki suç ortaklığını ve korkaklığını unutmayacağız" ifadesini kullandı.

'AHLAKİ SORUMLULUK' DEMİŞTİ

Yeşiller Partisinin lideri Bandt, Avustralya'nın Filistin'i tanımasının 'ahlaki sorumluluk' olduğunu ifade ederek, parlamentoya Filistin'i tanımak için yasa tasarısı sunduklarını açıklamıştı.

Bandt, tasarıyı 'sadece sembolik bir hareket değil, barışa ve şu anda Gazze'nin işgalinde görülen katliamın sona erdirilmesine yönelik kritik adım' olarak niteleyerek, Avustralya hükümetinin Filistin devletini tanıdığını açıklayan diğer ülkeler gibi bunu "öncelik" haline getirmesi gerektiğini kaydetmişti.