Avusturya polisi alarma geçti! Taylor Swift konserine terör saldırısı planı
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Avusturya’da terör örgütü DEAŞ sempatizanı olduklarını belirten 2 şahıs, ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in konserine terör saldırısı planladıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Avusturya’da Taylor Swift'in konserine düzenlenmesi beklenen muhtemel bir terör saldırısı engellendi.
Polis, terör örgütü DEAŞ sempatizanı oldukları ve ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in konserine terör saldırısı planladıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.
KİMYASAL MADDDELER ELE GEÇİRİLDİ
Avusturya Kamu Güvenliği Genel Müdürü Franz Ruf düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ bağlantısı olan 19 yaşındaki bir şüphelinin erken saatlerde başkent Viyana’dan yaklaşık bir saat uzaklıktaki Aşağı Avusturya bölgesinde gözaltına alındığını söyledi.
Ruf, "19 yaşındaki failin Viyana'daki Taylor Swift konserlerine odaklandığını tespit ettik" ifadelerini kullanarak, şüphelinin evinde kimyasal maddeler ele geçirildiğini söyledi.
ÖNLEMLER ARTIRILDI
Şüpheliyle temas halinde olduğuna inanılan ikinci bir kişi de Viyana'da gözaltına alındı. İlk soruşturma bulgularına göre, her iki şüphelinin de internet üzerinden terör örgütü sempatizanı olduğu tespit edildi.
Viyana’da yarın, cuma ve cumartesi günleri konser verecek olan Taylor Swift'in konser girişlerinde polis önlemleri arttırılacak. Her konseri yaklaşık 65 bin kişinin izlemesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı