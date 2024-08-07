Avusturya polisi alarma geçti! Taylor Swift konserine terör saldırısı planı

Avusturya’da terör örgütü DEAŞ sempatizanı olduklarını belirten 2 şahıs, ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in konserine terör saldırısı planladıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Avusturya’da Taylor Swift'in konserine düzenlenmesi beklenen muhtemel bir terör saldırısı engellendi.

Polis, terör örgütü DEAŞ sempatizanı oldukları ve ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in konserine terör saldırısı planladıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

KİMYASAL MADDDELER ELE GEÇİRİLDİ

Avusturya Kamu Güvenliği Genel Müdürü Franz Ruf düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ bağlantısı olan 19 yaşındaki bir şüphelinin erken saatlerde başkent Viyana’dan yaklaşık bir saat uzaklıktaki Aşağı Avusturya bölgesinde gözaltına alındığını söyledi.

Ruf, "19 yaşındaki failin Viyana'daki Taylor Swift konserlerine odaklandığını tespit ettik" ifadelerini kullanarak, şüphelinin evinde kimyasal maddeler ele geçirildiğini söyledi.

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ÖNLEMLER ARTIRILDI

Şüpheliyle temas halinde olduğuna inanılan ikinci bir kişi de Viyana'da gözaltına alındı. İlk soruşturma bulgularına göre, her iki şüphelinin de internet üzerinden terör örgütü sempatizanı olduğu tespit edildi.

Viyana’da yarın, cuma ve cumartesi günleri konser verecek olan Taylor Swift'in konser girişlerinde polis önlemleri arttırılacak. Her konseri yaklaşık 65 bin kişinin izlemesi bekleniyor.