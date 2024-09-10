Ayşenur için Kaliforniyalılar bir araya geldi

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Oakland'da Ayşenur Ezgi Eygi için anma programı düzenlendi.

‘Öldürebilir ve bu yanına kâr kalabilir’ ABD’de Biden yönetimine Ayşenur Ezgi Eygi tepkisi

‘Öldürebilir ve bu yanına kâr kalabilir’ ABD’de Biden yönetimine Ayşenur Ezgi Eygi tepkisi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta beldesinde İsrail keskin nişancısı başından vurularak öldürülen Amerikan vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi Kaliforniya'da anıldı.

Eygi'nin yakın arkadaşı Cody de etkinlikte şarkı söyleyerek acısını paylaştı.

Ayşenur Ezgi Eygi için bir araya gelenler akşamüstü buluşarak hatıralarını yad etti.

Müslüman Amerikalılar namaz kılıp dua ederken, bazı aktivistler de ağıt olarak şarkılar söyledi.

Yakın arkadaşı Cody Ayşenur için şarkı söyledi.

Programda İsrail'in bir yıla yakında bir zamanda katlettiği bütün masum siviller anıldı.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin on binlerce insanın katledilmesine karşı susmayarak mücadele vermesine vurgu yapıldı.

Yapılan konuşmalarda İsrail'in bölgede kadın çocuk demeden sivilleri nasıl hedef aldığı anlatıldı.

Gazze'den sonra da Batı Şeria'da sivillerin evlerinin işgal edilmesiyle alakalı bilgiler verildi.

Programda yine İsrail askerleri tarafından Ayşenur'la aynı gün Nablus'ta öldürülen 13 yaşındaki Bana Amjad Bakr da anıldı.

Eygi'nin Amerika'da yaşayan ailesi, çocuklarının öldürülmesine ilişkin bağımsız bir soruşturma için ABD yönetimine çağrı yapmıştı.

Beyaz Saray, Eygi ile ilgili İsrail'in hızlı soruşturma yürüttüğünü ve bu soruşturmanın sonucunu beklediklerini bildirmişti.