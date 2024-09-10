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Haberler > Dünya > Ayşenur için Kaliforniyalılar bir araya geldi

Ayşenur için Kaliforniyalılar bir araya geldi

Düzenleyen: / Kaynak: AA
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Ayşenur için Kaliforniyalılar bir araya geldi
Dünya Haberleri  / AA

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Oakland'da Ayşenur Ezgi Eygi için anma programı düzenlendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta beldesinde İsrail keskin nişancısı başından vurularak öldürülen Amerikan vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi Kaliforniya'da anıldı.

Eygi'nin yakın arkadaşı Cody de etkinlikte şarkı söyleyerek acısını paylaştı.

Ayşenur için Kaliforniyalılar bir araya geldi - 1. Resim

Ayşenur Ezgi Eygi için bir araya gelenler akşamüstü buluşarak hatıralarını yad etti. 

Ayşenur için Kaliforniyalılar bir araya geldi - 2. Resim

Müslüman Amerikalılar namaz kılıp dua ederken, bazı aktivistler de ağıt olarak şarkılar söyledi.

Ayşenur için Kaliforniyalılar bir araya geldi - 3. Resim

Yakın arkadaşı Cody Ayşenur için şarkı söyledi.

Ayşenur için Kaliforniyalılar bir araya geldi - 4. Resim

Programda İsrail'in bir yıla yakında bir zamanda katlettiği bütün masum siviller anıldı. 

Ayşenur için Kaliforniyalılar bir araya geldi - 5. Resim

Ayşenur Ezgi Eygi'nin on binlerce insanın katledilmesine karşı susmayarak mücadele vermesine vurgu yapıldı.

Ayşenur için Kaliforniyalılar bir araya geldi - 6. Resim

Yapılan konuşmalarda İsrail'in bölgede kadın çocuk demeden sivilleri nasıl hedef aldığı anlatıldı. 

Ayşenur için Kaliforniyalılar bir araya geldi - 7. Resim

Gazze'den sonra da Batı Şeria'da sivillerin evlerinin işgal edilmesiyle alakalı bilgiler verildi.

Ayşenur için Kaliforniyalılar bir araya geldi - 8. Resim

Programda yine İsrail askerleri tarafından Ayşenur'la aynı gün Nablus'ta öldürülen 13 yaşındaki Bana Amjad Bakr da anıldı.

Ayşenur için Kaliforniyalılar bir araya geldi - 9. Resim

Eygi'nin Amerika'da yaşayan ailesi, çocuklarının öldürülmesine ilişkin bağımsız bir soruşturma için ABD yönetimine çağrı yapmıştı.

Beyaz Saray, Eygi ile ilgili İsrail'in hızlı soruşturma yürüttüğünü ve bu soruşturmanın sonucunu beklediklerini bildirmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: AA
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