Azerbaycan'da sabah saatlerinde büyük deprem!

7 Aralık 2023 07:58 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 08:41

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yurdun dört bir yanında meydana gelen depremler son günlerde paniğe neden olurken, bir haber de Azerbaycan'dan geldi. Sabah saatlerinde merkez üssü Hazar Denizi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre ülkelerde de hissedildi.

HASAR YA DA CAN KAYBI OLMADI

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.16'da meydana gelen depremin merkez üssünün Hazar Denizi olduğu belirtildi. Açıklamada, 5,6 büyüklüğündeki depremin 68 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi. Deprem, başkent Bakü'de de hissedildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, depremde herhangi bir hasar ya da can kaybı olmadığı ifade edildi.

4,5 İLE SALLANMIŞTI

Azerbaycan son olarak 29 Kasım'da 4,5 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı.

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Bakü'nün 241 kilometre batısında yer alan Mingeçevir şehrinde yerel saatle 19.49'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilmiş, yerin 23 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin civar illerde de hissedildiği belirtilmişti.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada ise depremle ilgili hasar veya can kaybı bildirilmedi.