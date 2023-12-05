Marmara'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

5 Aralık 2023 21:33 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 22:08

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bursa Gemlik Körfezi'nde dün 3 dakika arayla meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki iki deprem yürekleri ağza getirdi. Başta İstanbul olmak üzere Çanakkale, Yalova ve Sakarya'da da hissedilen deprem sonrası korku sürerken bölgede artçı sarsıntılar da devam etti.

MARMARA DENİZİ'NDE 3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Kandilli Rasathanesi sarsıntının 12.66 km derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

MANİSA DA SALLANDI

AFAD'dan gelen açıklamada Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği yer aldı. 21.04 sularında yaşanan sarsıntı yerin 7,2 km derinliğinde oldu.

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Oynat Deprem sonrası tedirgin eden görüntü! Marmara Denizi siyaha döndü Bursa’da sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından Marmara Denizi’nde hareketlilik yaşandı. Denizlerdeki köpükleşme ve renk değişimi vatandaşları tedirgin etti. Yaşananlar kameraya anbean yansıdı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.