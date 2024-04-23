Azerbaycan'ın Ermenistan sınırına ilk sınır sütunu dikildi

Engelli adamın 150 bin TL'sini yakan protokol! Hem kaporadan hem araçtan oldu

Engelli adamın 150 bin TL'sini yakan protokol! Hem kaporadan hem araçtan oldu

Sınır komisyonlarının 8'inci toplantısı sona erdi! Ermenistan ve Azerbaycan arasına ilk sınır sütunu dikildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de "Erivan ile barış anlaşmasına her zamankinden daha yakınız" ifadelerini kullandı.

Ermenistan işgali altında bulunan 4 köyün Azerbaycan’a geri verilmesi ve sınır belirleme çalışmalarının sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugün "Barışa her zamankinden daha yakınız" dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan, 2’nci Karabağ Savaşı sonrası imzalanması beklenen barış anlaşmasının bir parçası olarak kabul edilen sınır müzakerelerinde önemli bir aşama kaydetti.

İLK SÜTUN BUGÜN YERLEŞTİRİLDİ!

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının 8’inci toplantısında iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi sürecinin tamamının 1991 Almatı Deklarasyonu’na dayanması konusunda anlaşıldı.

Anlaşma gereği bugün Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınıra ilk sütun yerleştirildi.

Ermenistan Başbakanlık Bilgi ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da “İlk defa ülkelerimiz arasında dört köyden oluşan kısımda devlet sınırı çizilmiş olacak” ifadesi kullanıldı.

PAŞİNYAN KÖYLÜLERLE GÖRÜŞTÜ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, anlaşmayı “Uzun zamandır beklenen tarihi olay” şeklinde niteledi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, köylerde yaşayan Ermeni halkla görüşmeler yaparak, bu yerleşimlerin neden iade edilmesi gerektiğini anlatmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ANLAŞMADAN MEMNUNUZ

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, varılan uzlaşmanın, "nihai barış anlaşmasının imzalanması yolunda önemli bir adım" olduğunu bildirdi.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV: BARIŞA HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKINIZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları toplantısının Kazakistan'da yapılacağını belirterek "Erivan ile barış anlaşmasına her zamankinden daha yakınız." dedi.