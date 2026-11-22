Baby shower’da kan aktı! 3 kişi hayatını kaybetti, sebebi şoke etti
ABD’nin Ohio eyaletinde düzenlenen baby shower etkinliği silahlı saldırıyla kana bulandı. Parma kentindeki saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Polis, saldırının aile içi bir anlaşmazlıktan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
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Yerel polisin açıklamasına göre, eyaletin Parma şehrindeki bir mekanda düzenlenen bebek partisine silahlı saldırı gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine yerel kolluk kuvvetleri sevk edildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olaya yönelik başlatılan soruşturmada, saldırının "aile içi bir anlaşmazlık kaynaklı" olabileceği üzerinde duruluyor.
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