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Bakan Fidan Ukrayna Barış Konferansı'nda konuştu: Türkiye süreci hızlandırmaya hazır

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Fidan Ukrayna Barış Konferansı&#039;nda konuştu: Türkiye süreci hızlandırmaya hazır

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Barış Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da gerçekleştirilen diplomasi görüşmelerini hatırlatan Bakan Fidan, "Türkiye, her zaman olduğu gibi süreci kolaylaştırmaya hazırdır. " dedi.

İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı Ukrayna Barış Konferansı, 100 ülke ve kuruluşun katılımıyla Bürgenstock kasabasında başladı. Türkiye'yi temsilen zirveye katılacak olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, barış için önemli mesajlar verdi.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

İSTANBUL'DA GÖRÜŞMELER DİPLOMASİDE İLERLEMENİN ŞAHİDİ

"Hali hazırda uygulanmakta olan tedbirleri güçlendirmek için diplomasi ve müzakereleri kullanan kapsamlı ve kapsayıcı bir stratejiye ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Türkiye, en başından beri diplomatik çabalara aktif olarak katılım göstermektedir. Mart 2022'deki İstanbul görüşmeleri ve Karadeniz Tahıl girişimi diplomasi ve müzakerelerin ilerleme sağlayabileceğinin çok önemli şahididir.

TÜRKİYE SÜRECİ KOLAYLAŞTIRMAYA HAZIR

Türkiye, her zaman olduğu gibi süreci kolaylaştırmaya hazırdır. Burada bir hususun altını çizmek isterim. Kapsayıcı niteliği Tahıl girişimini başarılı ve benzersiz kılmıştır. Her iki taraf için de öngörülebilirlik sağlamış ve deniz ihracatı için seyir güvenliğini teyit etmiştir. Buradan öğreneceğimiz çok şey var. Benzer bir mekanizmayı hayata geçirmek için son girişimimiz de neredeyse başarı göstermiştir.

TÜRKİYE'NİN BARIŞ PLANI GERÇEKÇİ

Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan desteğini kararlılıkla sürdürmektedir. Barış vizyonumuz gerçekçi, kapsayıcı ve uygulamaya yöneliktir, pratiktir. Bu amaçla ileriye dönük bir yol oluşturmaya kararlıyız. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da dediği gibi 'Adil bir barışın kaybedeni olmayacaktır."

Bakan Fidan Ukrayna Barış Konferansı'nda konuştu: Türkiye süreci hızlandırmaya hazır - 1. Resim

Zirvenin açılış konuşmasını ev sahibi İsviçre Konfederasyon Başkanı Viola Amherd ise barış sürecinin Rusya olmadan düşünülemeyeceğini ve uzun vadeli bir çözümün uluslararası toplumun yardımıyla her iki tarafı da içermesi gerektiğini vurguladı.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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