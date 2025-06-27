Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Başpiskoposlara baskın! Ermenistan'da Apostolik Kilisesi karıştı

Başpiskoposlara baskın! Ermenistan'da Apostolik Kilisesi karıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı, Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı, Dış Haberler

Ermenistan'da güvenlik güçleri, Ermeni Apostolik Kilisesinin Eçmiadzin'deki merkezine operasyon düzenledi. Ermeni dini lider Katolikos II. Garegin'in başpiskoposlarla düzenlediği toplantıya baskın yapıldı.

Ermeni basınında yer alan haberlere göre, iktidarın ele geçirilmesi ve anayasal düzenin şiddet yoluyla yıkılması çağrıları yapmakla suçlanan Şirak Başpiskoposu Mihail Ajapahyan'ın gözaltına alınması amacıyla kilise binası kuşatıldı.

Operasyon, Ermeni dini lideri Katolikos II. Garegin'in başpiskoposlar ve din adamlarıyla toplantı yaptığı sırada gerçekleştirildi.

Kilise önünde güvenlik güçleri ile müdahale etmeye çalışan bazı papazlar ve vatandaşlar arasında arbede yaşandı.

Başpiskoposlara baskın! Ermenistan'da Apostolik Kilisesi karıştı - 1. Resim

Katolikos II. Garegin, dışarı çıkarak güvenlik güçleriyle protestocular arasındaki gerilimi yatıştırmaya çalıştı.

Garegin, Ajapahyan'ın güvenlik güçlerine teslim olacağını ve kilisenin avukatının da sürece eşlik edeceğini duyurdu. Kısa süre sonra Ajapahyan gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, aynı zamanda Şirak Başpiskoposluğu'nda da arama yaptı, bazı bilgisayar ve belgelere el koydu.

HÜKÜMET İLE KİLİSE ARASINDA GERİLİM ARTIYOR

Ermeni Apostolik Kilisesi ile Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki hükümet arasında son dönemde gerilim tırmanmış durumda.

Başpiskoposlara baskın! Ermenistan'da Apostolik Kilisesi karıştı - 2. Resim

Kilise, Paşinyan'ı Azerbaycan'a taviz vermekle suçlarken Paşinyan ise kiliseyi "devlet işlerine karışmak" ve "iktidarı ele geçirmeye çalışmakla" itham ediyor.

Paşinyan, ayrıca II. Garegin'in bekarlık yeminini bozarak çocuk sahibi olduğunu, dolayısıyla dini lider olamayacağını savunuyor.

Başbakan Paşinyan, "kriminal oligarşik ruhban sınıfının iktidarı gasp planı yaptığını" açıklamış, bu kapsamda Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi çok sayıda gözaltı işlemi gerçekleştirmişti.

Hükümeti yasa dışı yollarla devirmeyi planlamakla suçlanan, aralarında Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da bulunduğu 15 kişi mahkemece tutuklanmıştı.

Ermeni Kilisesinin çağrısıyla 4 Mayıs 2024'te Azerbaycan'a iade edilen Gazah ilinin 4 köyü nedeniyle Tavuş ve Şirak bölgelerinden başkent Erivan’a yürüyüş düzenlenmiş, ülke genelinde protesto gösterileri yapılmıştı.

Paşinyan, istifasını isteyen kiliseye yönetim değişikliğinin ancak seçimle mümkün olabileceği yanıtını vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı, Dış Haberler

Bir kentte daha ormanlık alanlara girişler yasaklandıİsrailli Bakandan dikkat çeken Hamaney itirafı! ''Öldürmek istedik ancak...''
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrailli Bakandan dikkat çeken Hamaney itirafı! ''Öldürmek istedik ancak...'' - Dünya'Hamaney' itirafı çok konuşulduDumanlar yükseliyor! İsrail, Güney Lübnan'ı bombaladı - DünyaDumanlar yükseliyor! İsrail, Güney Lübnan'ı bombaladıGaz pedalı sıkıştı, frenleri tutmadı! Öğrenci servisi nehre yuvarlandı - DünyaGaz pedalı sıkıştı, frenleri tutmadı! Kabusu böyle yaşadılarDünyanın konuştuğu iddia! ABD, bombaladığı İran’a 30 milyar dolarlık yardım yapacak: Tek bir şart var - Dünyaİran’a 30 milyar dolarlık yardım yapacakSosyal medyadan tanıştığı 9 kişiyi katletti! "Twitter katili" idam edildi - Dünya"Twitter katili" idam edildiTel Aviv'de dikkat çeken afiş! 'Yeni Orta doğu' planı tıkır tıkır işliyor - Dünya'Yeni Orta doğu' planı tıkır tıkır işliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...