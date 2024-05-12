Belçika televizyonundan İsrail protestosu: Soykırımı durdur!

İsrail'in insan hakları ve basın özgürlüğüne yönelik ihlallerini kınayan Belçika televizyon kanalı VRT ve Eurovision Şarkı Yarışması yayınını bölerek ateşkes talep ettiği bir mesaj paylaştı.

Avrupa’nın birçok ülkesinde Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'in menedilmesi yönünde çağrılarda bulunmuştu.

Ancak bu çağrılar dikkate alınmadığı gibi pek çok skandal karara da imza atıldı. İsrailli şarkıcı bütün protestolara rağmen sahne aldı.

Flamanca yayın yapan VRT, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision'ın ikinci yarı finalinin başında yayını keserek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Kanalın yayımladığı mesajda "Bu, bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'İN KATILIMINA TEPKİLER

Belçikalı iki bakan, daha önce İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları sürdükçe Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaması gerektiğini düşündüklerini bildirmişti.

Gerekçe olarak da Rusya'nın Ukrayna savaşı dolayısıyla men edilmesi kararı gösteriliyordu. BOnbinlerce sivili katleden, BM'ye ait okul, hastaneleri bombalayan İsrail'in mutlaka men edilmesi gerekiyordu.

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edecek sanatçılar, Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes çağrısında bulunmuştu.