Beyrut Havalimanı’nda Hizbullah karşıtı 'Siber' saldırı

8 Ocak 2024 00:00 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 00:19

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Beyrut Havalimanı’na siber saldırı düzenlendi.

BİLGİSAYAR KORSANLARININ LOGOLARI YER ALDI

Bilgisayar korsanları, havalimanı içerisinde uçakların kalkış ve varış saatlerini gösteren ekranlarda Hizbullah karşıtı mesaj yayınladı. Mesajda Hizbullah, Lübnan'ı İsrail ile topyekun bir savaşın eşiğine getirmekle suçlanırken, Soldiers of God ile The One Who adlı bilgisayar korsanı olarak bilinen grupların logoları yer aldı.

SONUÇLARINA KATLANMALISINIZ

"Hasan Nasrallah, Refik Hariri Havaalanı Hizbullah'ın ve İran'ın havaalanı değildir, Lübnan'ı savaşa karıştırırsanız destekçi bulamazsınız. Sorumluluğu ve sonuçlarına katlanmalısınız."

GRUP SALDIRIYI ÜSTLENMEDİ

Soldiers of God saldırının sorumluluğunu üstlenmezken, The One Who ise Beyrut Havalimanı’ndaki ekranların fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.