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    Beyrut Havalimanı’nda Hizbullah karşıtı 'Siber' saldırı

    Lübnan’daki Beyrut Havalimanı’na düzenlenen siber saldırı ile uçakların kalkış ve varış saatlerini gösteren ekranlarda Hizbullah karşıtı mesaj yayınlandı.

    Beyrut Havalimanı’nda Hizbullah karşıtı &#039;Siber&#039; saldırı
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Beyrut Havalimanı’na siber saldırı düzenlendi.

    BİLGİSAYAR KORSANLARININ LOGOLARI YER ALDI

    Bilgisayar korsanları, havalimanı içerisinde uçakların kalkış ve varış saatlerini gösteren ekranlarda Hizbullah karşıtı mesaj yayınladı. Mesajda Hizbullah, Lübnan'ı İsrail ile topyekun bir savaşın eşiğine getirmekle suçlanırken, Soldiers of God ile The One Who adlı bilgisayar korsanı olarak bilinen grupların logoları yer aldı.

    Beyrut Havalimanı’nda Hizbullah karşıtı 'Siber' saldırı

    SONUÇLARINA KATLANMALISINIZ

    "Hasan Nasrallah, Refik Hariri Havaalanı Hizbullah'ın ve İran'ın havaalanı değildir, Lübnan'ı savaşa karıştırırsanız destekçi bulamazsınız. Sorumluluğu ve sonuçlarına katlanmalısınız."

    GRUP SALDIRIYI ÜSTLENMEDİ

    Soldiers of God saldırının sorumluluğunu üstlenmezken, The One Who ise Beyrut Havalimanı’ndaki ekranların fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BeyrutHizbullahSiber
    Haberler > Dünya > Beyrut Havalimanı’nda Hizbullah karşıtı 'Siber' saldırı
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