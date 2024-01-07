İsrail - Hizbullah çatışması büyüyor, namlunun ucu Lübnan’a döndü

7 Ocak 2024 08:00 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 08:35

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıların devamında tırmanan gerilimin ardından salı günü Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen saldırı, iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen kopma noktasına getirdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah ile aralarındaki gerilimin sona ermesine yönelik yürütülen diplomatik çabalarda zamanın daraldığını söyledi.

“KUM SAATİ TERSİNE DÖNÜYOR”

Gallant “Üzerinde anlaşmaya varılmış diplomatik bir çözüm yolunu tercih ediyoruz. Ancak, kum saatinin ters döneceği noktaya yaklaşıyoruz” ifadelerini kullanarak, İsrail’in yakında Lübnan Hizbullahı’na karşı büyük bir askerî saldırı başlatmaktan başka çaresinin kalmayacağını söyledi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın hükûmetten yetkililere dayandırdığı habere göre Tel Aviv yönetimi, Hizbullah’ın sınırdan uzaklaştırılmasını öngören bir anlaşmaya varılması için bir dizi girişimde bulundu. Hizbullah’ın, teklifi kabul etmemesi üzerine, İsrail ordusu saldırı için planlar yapmaya başladı. İsrail’in eski Savunma Bakanı Benny Gantz da 15 Aralık 2023’te yaptığı açıklamada “dünya Lübnan’daki Hizbullah’ı İsrail sınırından uzaklaştırmazsa bunu kendilerinin yapacağını” söylemişti.

LÜBNAN: SAVAŞA ÇEKİLİYORUZ

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise Tel Aviv yönetiminden gelen tehditlerin ardından, ülkesinin bölgesel bir savaşa çekilmesi yönündeki çabaların tehlikesi konusunda uyarıda bulundu. Mikati “Bölgede çatışma çemberi ve şiddet alanının genişlemesinin, özellikle Lübnan ve komşu ülkeler için acı sonuçları olacaktır” dedi.

Öte yandan Hizbullah Hamaslı yetkili Salih Aruri suikastına karşılık, İsrail ordusuna ait sınırdaki bir askerî üsse 62 roketle saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, Lübnan’dan Meron bölgesine yaklaşık 40 roket atılması sebebiyle İsrail’in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtilerek “Roketleri atan grup İsrail ordusunca hedef alındı” denildi. İki taraf arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 147 Hizbullah mensubu ile beş İsrailli sivil ve dokuz İsrail askeri öldü.

PENCE "LÜBNAN'A ATILACAK" TOP MERMİLERİNİ İMZALADI

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Tel Aviv’e giderek ülkenin kuzeyindeki İsrail askerlerini ziyaret etti. İsrail askerleriyle sohbet eden Pence “Yaptıklarınızı takdir ediyoruz. ABD hükûmeti adına artık konuşmuyorum. Ancak Amerikan halkı adına, ‘bizim sizlerin yanında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi’ söylüyorum” ifadelerini kullandı. Pence daha sonra Lübnan’a atılacak top mermilerini imzaladı. X sosyal medya platformundaki hesabında da ziyaretle ilgili kareler paylaşan Pence, gördüğü askerlerin birçoğunun aynı zamanda ABD vatandaşı olduklarına da dikkati çekti.