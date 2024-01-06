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    İsrailli yetkililer, 'Hizbullah ile anlaşma sağlanamazsa savaş başlayabilir' dedi

    İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar büyüyor. İsrailli yetkililer, "tahminlerimiz anlaşmaya varılmaması halinde Hizbullah ile savaşın başlayabileceği yönünde" ifadelerini kullandı.

    İsrailli yetkililer, &#039;Hizbullah ile anlaşma sağlanamazsa savaş başlayabilir&#039; dedi
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail ile Hamas arasındaki savaş 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Gazze Şeridi'nde savaş devam ederken İsrail ile Hizbullah arasında da Lübnan sınırındaki çatışmalar giderek şiddetleniyor. Hamas liderlerinden Salih Aruri'nin Beyrut'ta suikaste uğradığı saldırının ardından Hizbullah karşılık verileceğini açıkladı ve gerilim en üst seviyeye çıktı. İsrailli yetkililer, anlaşmaya varılamaması durumunda Hizbullah ile savaşın başlayabileceğini söyledi.

    SAVAŞ BAŞLAYABİLİR

    İsrail Yayın Kurumu'na açıklama yapan İsrailli yetkililer, tahminlerimiz anlaşmaya varılmaması halinde Hizbullah ile savaşın başlayabileceği yönünde ifadelerini kullandı.

    İSRAİL-HİZBULLAH ÇATIŞMASINDAKİ SON DURUM

    İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 147 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsrailHamasHizbullah
    Haberler > Dünya > İsrailli yetkililer, 'Hizbullah ile anlaşma sağlanamazsa savaş başlayabilir' dedi
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