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Biden yönetiminden Gazze'de yeni ateşkes teklifi hazırlığı! Asıl niyeti Hamas açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Biden yönetiminden Gazze&#039;de yeni ateşkes teklifi hazırlığı! Asıl niyeti Hamas açıkladı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinden herhangi bir sonuç çıkmazken, son olarak ABD yönetiminin yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia edilmişti. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, gelecek herhangi bir yeni teklifin 'İsrail sokaklarındaki öfkeyi gidermeyi' ve 'Filistin halkının daha fazla öldürülmesi için zaman kazandırmayı' amaçladığını ifade etti.

İsrail ile Hamas arasında süren gerginlik dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde uyguladığı zulüm binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olurken, son dönemde ise özellikle sivillerin sığındığı alanların hedef alınması dikkat çekiyor.

Taraflar arasındaki ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmazken, Washington Post (WP) gazetesi geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Gazze'de 'kabul et ya da reddet biçiminde' son bir ateşkes teklifi sunmaya hazırlandığını iddia etmişti.

Hamas, son olarak ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti. Tüm bunların ardından Hamas cephesinden yeni bir açıklama geldi.

"NETANYAHU'YA DAHA FAZLA ZAMAN VERME GİRİŞİMİ"

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni bir teklif sunma niyeti konusunda medyada duydukları ve arabulucularla konuşulanlar dışında yeni bir şeyin olmadığını söyledi.

ABD'nin İsrail'in ortağı olduğunu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yeterli baskıyı uygulamadığını ve sunulan girişimlere uyması için yapılması gerekenleri yapmadığını söyleyen Hamdan, “ABD'nin bir girişim sunma konusundaki konuşması, İsrail-ABD başarısızlığının bir sonucu olarak (İsrail sokaklarındaki) öfkeyi absorbe etme ve Filistin halkını daha fazla öldürmesi için Netanyahu'ya daha fazla zaman verme girişimidir" dedi.

SALDIRILAR SONA ERMEDİKÇE ESİRLER DÖNMEYECEK

Hamdan, İsrailli esirlerin Gazze'den İsrail'in şartlarına göre kurtarılması fikrinin mümkün olmadığını ve saldırılar sona ermedikçe ve İsrail Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmedikçe esirlerin ailelerine geri dönmeyeceğini kaydetti.

Hamaslı yetkili Hamdan, "Yeni bir girişime gerek yok. Gereken, Netanyahu'yu 2 Temmuz'da sunulan ve direnişin onayladığı şeye mecbur bırakmaktır. Çıkış yolu budur, ufku olmayan daha fazla müzakere değil" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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