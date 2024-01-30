Bir torba un için gözyaşı! İsrail Gazze'yi açlığa mahkum ediyor

7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail ordusunun saldırılarının hedefi olan Gazze Şeridi’ndeki yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, bir yandan da açlıkla mücadele etmeye çalışıyor. Başta kuzey bölgeleri olmak üzere İsrail’in kıtlığa sürüklediği Gazze’de özellikle un ve temel gıdalara ulaşım oldukça zor.

Kıtlığın pençesindeki bölge halkı, hayatta kalabilmek için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek mecburiyetinde kalıyor. Bölgeden gelen görüntüler, Gazze’de bir torba unun Filistinliler için ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu gözler önüne seriyor.

Sosyal medyada yer alan görüntüye göre Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze’nin kuzeyinde un dağıttı. Ailesine götürmek amacıyla bir torba un alan Filistinli, sevinç gözyaşlarına boğuldu. Aldığı unla ailesinin yanına gitmek üzere ayrılan Filistinli, sevincinden tekbir getirdi.