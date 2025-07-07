Dünya onu konuşuyor! Zehirli mantarı akrabalarına yedirdi: Cezası belli oldu

Avustralya’da zehirli mantarla yapılan bir yemekle eşinin annesi, babası ve teyzesini öldüren Erin Patterson, cinayet ve adam öldürmeye teşebbüsten suçlu bulundu.

Avustralya’da yaşanan zehirli mantar cinayeti, ülkeyi kasıp kavurmaya devam ediyor. 2023 yılında üç akrabasını zehirli mantar kullanarak yaptığı Beef Wellington yemeğiyle öldüren Patterson, cinayetten suçlu bulundu.

YEMEKTEN SONRA HASTANELİK OLDULAR

Victoria eyaletine bağlı Leongatha kasabasında verilen öğle yemeği davetinde, yemekte bulunan Patterson’un kayınvalidesi, kayınpederi ve eşinin teyzesi ve onun eşi yemekten birkaç saat sonra mide bulantısı ve ishal şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

3 MİSAFİR HAYATINI KAYBETTİ

Öğle yemeğini yiyen misafirlerden 2’si 4 Ağustos’ta, bir kişi ise ertesi gün hayatını kaybetti. Bir konuk ise, uzun süre yoğun bakımda kalarak hayata tutundu.

Çıkarıldığı mahkemede olaya ilişkin ifade veren Patterson’un internette gördüğü bir paylaşımdan esinlenerek bu yemeği yaptığı bildirildi.

ORGAN YETMEZLİĞİNE YOL AÇABİLİYOR

'Death cap' isimli mantarların son derece ölümcül olduğu bildirilirken, bu mantarlar, karaciğerdeki protein üretimini durdurarak birkaç gün içinde organ yetmezliğine yol açabiliyor.

KANITLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

28 Nisan tarihinde zehirli mantarların bulunduğu bölgede cep telefonu sinyaline ulaşılan Patterson’un aynı gün bir mantar kurutma makinesi aldığı tespit edildi.

MAKİNEDE PARMAK İZLERİ BULUNDU

Söz konusu cihaz birkaç gün içinde imha edilirken, cihazın içinde mantarlara ait kalıntı parçalar ve zanlının parmak izleri bulundu. Mahkeme süresince Patterson’un eşiyle boşanma sürecinde olduğu, bu sebeple eşinin akrabalarını öldürmek istediği belirlendi.

''BU SAÇMALIKTAN BIKTIM''

2022 tarihinde sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

''Bu saçmalıktan bıktım, onlarla hiçbir işim olsun istemiyorum.''

Ülke bu cinayet davasıyla sarsılırken mahkeme sürecinin sonunda 12 kişilik jüri, Patterson’ın dört kişiyi bilerek ve isteyerek öldürmeye çalıştığına kanaat getirdi.

ÖMÜR BOYU HAPSE ÇARPTIRILDI

Patterson üç kişiyi öldürmekten ömür boyu hapse çarptırılırken, bir kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekten de suçlu bulundu.