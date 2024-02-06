Birinci yılında 6 Şubat depremlerinin etkileri yabancı basında yer almaya devam ediyor

Türkiye'yi 6 Şubat 2023 tarihinde vuran yıkıcı depremlerin üzerinden bir yıl geçerken, yabancı medya kuruluşları deprem sonrasında hayatta kalanların karşılaştığı zorluklara ışık tuttu. New York Times, Gaziantepli Karapirli çiftini, AFP depremzede Cansu Göl'ü, Financial Times, depremden bir yıl sonra yine korkudan ötürü hala arabasında uyuyan depremzede Süselya Yolcu’yu haberine konu edindi.

Türkiye'yi 6 Şubat 2023 tarihinde vuran yıkıcı depremler yabancı basının da gündeminde yer aldı.

New York Times 4 Şubat 2024 tarihli haberinde, depremde çocuklarını kaybeden Gaziantepli İbrahim ve Pınar Karapirli çiftinin dokunaklı öyküsüne yer verdi. Ağır yaralarına rağmen hayatlarını yeniden inşa etmeye devam eden çift, deprem sonrasında yaşananlarla mücadele edenlerin direncini simgeledi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremden kurtulanlar, Reuters'in kapsamlı haberinde de vurgulandığı gibi, bir yıl sonra hayatlarını yeniden inşa etmenin zorluklarıyla yüzleşmeye devam ediyor. Haber, devam eden iyileştirme çabalarına rağmen depremden etkilenenlerin karşılaştığı zorlukları derinlemesine incelemesiyle dikkat çekti.

DEPREMZEDELERLE KONUŞTULAR

Bir diğer deprem sonrası hayat hikayesi ise AFP’nin haberinde yer verdiği Cansu Göl’e ait. Göl, AFP’ye verdiği röportajında, hayatta kalan iki çocuğunun depremden bir yıl sonra hala travmaya bağlı dikkat eksikliği bozukluğundan muzdarip olduğunu belirtti.

Al Jazeera, hayatta kalanların maruz kaldığı akıl almaz psikolojik stresleri ve onlara yardımcı olmak üzere bölge genelinde görevlendirilen gönüllü terapistleri ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarını haberleştirdi. Halen binden fazla terapist, hayatta kalanların devam eden stresle başa çıkmalarına yardımcı olmak için aktif olarak bölgede çalışıyor.

KENTİN TOPARLANMASI 10 YILI BULABİLİR

Devam eden inşaat çalışmaları The Guardian tarafından detaylandırılırken, birçok aile, gerek yeni bina dikme çalışmaları devam etmesinden, gerekse korkudan ötürü hala konteynerlerde ikamet ediyor.

The Guardian’ın konuştuğu Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'na göre, Hatay’da depremde yıkılan binaların yerine yenilerini yapmak on yıl sürebilir.

KORKUDAN HALA ARABASINDA UYUYOR

Financial Times, depremden bir yıl sonra yine korkudan ötürü hala arabasında uyuyan depremzede Süselya Yolcu’yu haberine konuk etti. Benzer şekilde ABC News, ailesiyle birlikte çadırda yaşayan ve her şeye rağmen hala ayakta duran evlerine dönmek istemeyen Fatma Kırıcı'nın hikayesine yer verdi.

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin birinci yıldönümü vesilesiyle yabancı basında yer alan bu haberler, trajik bir doğal afetin ardından hayatlarını yeniden inşa etmenin zorlu yolculuğunda hayatta kalanların direncini ve süregelen mücadelelerini anlatıyor.