Depremin 1. yıl dönümünde ünlülerden duygu yüklü paylaşımlar: ‘O sabahtayız hâlâ, aynı kederde, aynı günde kalakaldık öyle’

‘Asrın felaketi’, 6 Şubat günü biri 7.7, diğeri 7.6 şiddetindeki iki depremle geldi. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçe merkezlerinde yaşanan depremler 11 ilde yıkıcı etkiye neden oldu. Beton yığınına dönen binlerce binanın altında 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Ünlü isimler depremde yitip giden canları depremlerin birinci yıldönümünde yazdıkları duygusal mesajlarla andı.

Hepimizin yüreğini yakan 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Felaketin birinci yıl dönümünde acılar unutulmadı. Ünlü isimler hayatını kaybedenler için peş peşe anma mesajları paylaştı.

ACUN ILICALI

6 Şubat, unutmadık, unutmayacağız! 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ülkemize de baş sağlığı diliyoruz. İnşallah bu acılar tekrar yaşanmaz.

DERYA ULUĞ

Depremi yaşamadım, hiçbir yakınımı kaybetmedim ama ben 1 yıldır boğazımda koca bir yumru ile yaşıyorum. Mutluluğun bir cenazeye kavuşabilmek olduğu, tarifsiz acılara şahit oldum orada. Gözümün gördüğünü aklım kabul etmekte zorlandı. 6 Şubat hepimizin, hiç iyileşmeyecek yaralı tarihi... Yaşamını yitiren tüm insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hâlâ kayıplarını arayan insanlara sabır diliyorum. Zorlukların hiç bitmediği bir hayat mücadelesi içinde yaşamak zorunda kalmış herkese hayata tutunma gücü diliyorum. Unutmadım, unutmayacağım...

GİZEM GÜVEN

Bu gece gökyüzünde yıldızlar değil, sevdiklerimiz var.

CEYDA KASABALI

1 yıl önce bu gecenin sabahı olmadı. 6 Şubat depremindeki kayıplarımızı, yeri yurdu, geçmişi, geleceği kaybolan tüm canlarımızı unutma, unutturma! Hâlâ sarılamayan yaraları, yeşeremeyen umutları, yitip giden hayalleri unutma, unutturma!

DEMET AKALIN

Siz en uzun geceyi 21 Aralık sanıyorsunuz ama 11 ilde en uzun gece 6 Şubat’tı. 1 yıl öncesine dönsek, bu gece olacakları bilsek… Zamanı geri almayı ne çok isterdik.

YASEMİN SAKALLIOĞLU

Kaç kez yazıp sildim. Hiçbiri bu tarihe karşı hissettiklerimi anlatmaya yetmedi.

ALİŞAN

Çok büyük bir yıkım ve acı yaşadık 1 sene önce bugün. Kaybettiğimiz bütün canlarımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah’ım bir daha yaşatmasın inşallah böyle büyük bir acı.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

Unutmayışımız her gün her saniye hatırlıyor olmayışımıza mahcup belki biraz. Ama o sabahtayız hâlâ. Birlikte ve aynı kederde, aynı günde kalakaldık öyle. Soramadığımız hesaplar ve saramadığımız yaralarla birbirimize çare olmaya çalışmanın çaresizliğiyle farklı bir karanlıkta aynı ışığı arıyoruz biz de hâlâ.

EDİS

Acımız dinmez. Kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum.