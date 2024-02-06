Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •    
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Depremin 1. yıl dönümünde ünlülerden duygu yüklü paylaşımlar: ‘O sabahtayız hâlâ, aynı kederde, aynı günde kalakaldık öyle’

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Depremin 1. yıl dönümünde ünlülerden duygu yüklü paylaşımlar: ‘O sabahtayız hâlâ, aynı kederde, aynı günde kalakaldık öyle’

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ‘Asrın felaketi’, 6 Şubat günü biri 7.7, diğeri 7.6 şiddetindeki iki depremle geldi. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçe merkezlerinde yaşanan depremler 11 ilde yıkıcı etkiye neden oldu. Beton yığınına dönen binlerce binanın altında 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Ünlü isimler depremde yitip giden canları depremlerin birinci yıldönümünde yazdıkları duygusal mesajlarla andı.

    Hepimizin yüreğini yakan 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Felaketin birinci yıl dönümünde acılar unutulmadı. Ünlü isimler hayatını kaybedenler için peş peşe anma mesajları paylaştı.

    ACUN ILICALI

    6 Şubat, unutmadık, unutmayacağız! 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ülkemize de baş sağlığı diliyoruz. İnşallah bu acılar tekrar yaşanmaz. 

    Depremin 1. yıl dönümünde ünlülerden duygu yüklü paylaşımlar: ‘O sabahtayız hâlâ, aynı kederde, aynı günde kalakaldık öyle’

    DERYA ULUĞ

    Depremi yaşamadım, hiçbir yakınımı kaybetmedim ama ben 1 yıldır boğazımda koca bir yumru ile yaşıyorum. Mutluluğun bir cenazeye kavuşabilmek olduğu, tarifsiz acılara şahit oldum orada. Gözümün gördüğünü aklım kabul etmekte zorlandı. 6 Şubat hepimizin, hiç iyileşmeyecek yaralı tarihi... Yaşamını yitiren tüm insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hâlâ kayıplarını arayan insanlara sabır diliyorum. Zorlukların hiç bitmediği bir hayat mücadelesi içinde yaşamak zorunda kalmış herkese hayata tutunma gücü diliyorum. Unutmadım, unutmayacağım...

    Depremin 1. yıl dönümünde ünlülerden duygu yüklü paylaşımlar: ‘O sabahtayız hâlâ, aynı kederde, aynı günde kalakaldık öyle’

    GİZEM GÜVEN 

    Bu gece gökyüzünde yıldızlar değil, sevdiklerimiz var.

    Depremin 1. yıl dönümünde ünlülerden duygu yüklü paylaşımlar: ‘O sabahtayız hâlâ, aynı kederde, aynı günde kalakaldık öyle’

    CEYDA KASABALI

    1 yıl önce bu gecenin sabahı olmadı. 6 Şubat depremindeki kayıplarımızı, yeri yurdu, geçmişi, geleceği kaybolan tüm canlarımızı unutma, unutturma! Hâlâ sarılamayan yaraları, yeşeremeyen umutları, yitip giden hayalleri unutma, unutturma!

    Depremin 1. yıl dönümünde ünlülerden duygu yüklü paylaşımlar: ‘O sabahtayız hâlâ, aynı kederde, aynı günde kalakaldık öyle’

    DEMET AKALIN

    Siz en uzun geceyi 21 Aralık sanıyorsunuz ama 11 ilde en uzun gece 6 Şubat’tı. 1 yıl öncesine dönsek, bu gece olacakları bilsek… Zamanı geri almayı ne çok isterdik.

    Depremin 1. yıl dönümünde ünlülerden duygu yüklü paylaşımlar: ‘O sabahtayız hâlâ, aynı kederde, aynı günde kalakaldık öyle’

    YASEMİN SAKALLIOĞLU

    Kaç kez yazıp sildim. Hiçbiri bu tarihe karşı hissettiklerimi anlatmaya yetmedi.  

    Depremin 1. yıl dönümünde ünlülerden duygu yüklü paylaşımlar: ‘O sabahtayız hâlâ, aynı kederde, aynı günde kalakaldık öyle’

    ALİŞAN

    Çok büyük bir yıkım ve acı yaşadık 1 sene önce bugün. Kaybettiğimiz bütün canlarımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah’ım bir daha yaşatmasın inşallah böyle büyük bir acı. 

    Depremin 1. yıl dönümünde ünlülerden duygu yüklü paylaşımlar: ‘O sabahtayız hâlâ, aynı kederde, aynı günde kalakaldık öyle’

    ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

    Unutmayışımız her gün her saniye hatırlıyor olmayışımıza mahcup belki biraz. Ama o sabahtayız hâlâ. Birlikte ve aynı kederde, aynı günde kalakaldık öyle. Soramadığımız hesaplar ve saramadığımız yaralarla birbirimize çare olmaya çalışmanın çaresizliğiyle farklı bir karanlıkta aynı ışığı arıyoruz biz de hâlâ.  

    Depremin 1. yıl dönümünde ünlülerden duygu yüklü paylaşımlar: ‘O sabahtayız hâlâ, aynı kederde, aynı günde kalakaldık öyle’

    EDİS

    Acımız dinmez. Kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum. 

    Depremin 1. yıl dönümünde ünlülerden duygu yüklü paylaşımlar: ‘O sabahtayız hâlâ, aynı kederde, aynı günde kalakaldık öyle’

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Magazin > Depremin 1. yıl dönümünde ünlülerden duygu yüklü paylaşımlar: ‘O sabahtayız hâlâ, aynı kederde, aynı günde kalakaldık öyle’
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Survivor tarihinde bir ilk yaşandı! Acun Ilıcalı çıldırdı, yarışmacıların önüne sandalye fırlattı - MagazinSurvivor tarihinde bir ilk yaşandı! Acun Ilıcalı çıldırdı, yarışmacıların önüne sandalye fırlattı‘Tablet reis’ olarak tanınan fenomen yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi 35 kilo, genetik hastalıkla mücadele ediyor - MagazinYıllar sonra ortaya çıktı! 35 kiloya düştü, tanınmaz haldeBurak Özçivit ile Fahriye Evcen'den müjde! 'Sürprizimiz yolda' deyip paylaştılar - MagazinOyuncu çiftten müjde: 'Sürprizimiz yolda' deyip paylaştılarÜnlülerden deprem bölgesine moral ziyareti! ‘Onlar bizi görünce mutlu oluyor’ - MagazinÜnlülerden deprem bölgesine moral ziyareti! ‘Onlar bizi görünce mutlu oluyor’Azer Bülbül’ün hayatı film oluyor! Başrolde Camdaki Kız’ın yıldızı rol alacak - MagazinHayatı film oluyor! Başrolde ünlü oyuncu yer alacakPhotoshop’un ayarını kaçıran Yaşar İpek pişman oldu! ‘Bir daha gözlüksüz yapmam’ - MagazinPhotoshop’un ayarını kaçıran Yaşar İpek pişman oldu! ‘Bir daha gözlüksüz yapmam’Acun Ilıcalı kötü haberi duyurdu! Survivor All Star'da sakatlık, fenomen yarışmacı elenebilir… - MagazinAcun Ilıcalı kötü haberi duyurdu! Survivor All Star'da sakatlık, fenomen yarışmacı elenebilir…Hastalıkla mücadele eden Celine Dion, sahneye oğlunun yardımıyla çıktı, salonda alkış koptu - MagazinSahneye oğlunun yardımıyla çıktı, salonda alkış koptuVizontele'nin yıldızı Mesut Çakarlı oyunculuğu bıraktı! Mesleği ve son haliyle şaşırtıyor - MagazinVizontele'nin yıldızını görenler gözlerine inanamıyorOyuncu Ali Burak Ceylan cüzdanını bulan öğretmene vefa borcunu depremde ödedi - MagazinÜnlü oyuncu vefa borcunu depremde ödedi
    Sonraki Haber Yükleniyor...