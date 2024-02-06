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    • BM'den ABD ve İran'a geniş çaplı çatışma uyarısı: Güç gösterisi yapmayın!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    BM&#039;den ABD ve İran&#039;a geniş çaplı çatışma uyarısı: Güç gösterisi yapmayın!
    BM, İran, ABD, Irak, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

    ABD'nin İran'a karşı Irak ve Suriye'de başlattığı saldırıların ardından Birleşmiş Milletler'den (BM) dikkat çeken uyarı geldi. BM, güç gösterisi yerine daha geniş çatışmaların önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

    Ürdün-Suriye sınırında İran destekli gruplar tarafından yapılan saldırıda 3 Amerikan askerinin ölmesinin ardından ABD, Irak ve Suriye'ye geniş çaplı bir operasyon başlatmış, 85 hedefi vurmuştu. ABD'nin saldırılarının ardından Rusya'nın olağanüstü çağrısıyla toplanan Birlemiş Milletler'den taraflara uyarı geldi. BM, Irak Özel Temsilcisi "Güç gösterilerinin yerine, tüm çabalar Irak'ın daha geniş bir çatışmanın içine çekilmesini engellemeye odaklanmalı" dedi.

    ORTADOĞU İÇİN KRTİK DÖNEMEÇ

    BM Güvenlik Konseyi'nde Irak'taki gelişmeler ele alındı. Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Gazze'deki durum ile diğer yerlerdeki askeri faaliyetler nedeniyle hem genel anlamda Orta Doğu'nun hem de Irak'ın "kritik bir dönemeçte" olduğuna dikkati çekti.

    SALDIRILAR SÜRERSE İSTİKRAR TEHLİKEYE GİRER

    Hennis-Plasschaert, Irak hükümetinin, bölgesel gerginliğin hem Irak'a hem de bölgeye yayılmasını engellemeye çalıştığını söyledi. Diğer taraftan saldırıların sürdüğüne dikkati çeken Hennis-Plasschaert, "Eğer saldırılar sürerse, Irak'ın özellikle son 18 ayda zor elde ettiği istikrar tehlikeye girer." uyarısında bulundu.

    TARAFLAR İTİDALLİ DAVRANMALI

    Hennis-Plasschaert, Irak'ın istikrar ve refahı sürdürebilmesi için "ortamın imkan sağlaması" gerektiğinin altını çizerek, bu ortamın sağlanması için de tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini ifade etti.

    "Daha önce de söylediğim gibi, saldırılarla mesaj vermek sadece gerginliği artırıyor, insanları öldürüyor ve yaralıyor." diyen Hennis-Plasschaert, "Güç gösterilerinin yerine, tüm çabalar Irak'ın daha geniş bir çatışmanın içine çekilmesini engellemeye odaklanmalı." dedi.

    TÜM SALDIRILAR SONLANMALI

    Hennis-Plasschaert, tüm saldırıların sonlanması gerektiğinin altını çizerek, "Irak ve esasen daha geniş bölge bıçak ağzında. Ufak bir yanlış hesaplama çok daha büyük bir patlama meydana getirebilir." uyarısını yaptı. Göreve 2018 Aralık'ta başladığını anımsatan Hennis-Plasschaert, mayıs sonunda görevinin sona ereceğini belirtti.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
    BMİranABDIrak
    Haberler > Dünya > BM'den ABD ve İran'a geniş çaplı çatışma uyarısı: Güç gösterisi yapmayın!
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