Orta Doğu ateş topu: ABD ve İngiltere'den Yemen'e ortak operasyon

ABD ve İngiltere’nin, İran destekli gruplara düzenlediği ortak operasyon Gazze’deki soykırım sebebiyle zaten gergin olan bölgeyi tam anlamıyla ateş hattına çevirdi.

İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırım ve bölge ülkelerine yönelik tehditleri büyük savaşın fitilini ateşledi. Ürdün sınırındaki üssü İran destekli gruplar tarafından saldırıya uğrayan ve üç askerini kaybeden ABD, misilleme için düğmeye bastı. ABD, intikam için İran ve ortaklarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Önceki gün Irak ve Suriye’de bulunan, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile buna bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefi vuran ABD, İngiltere ile birlikte bu defa Yemen’de Husilere ait 13 bölgede bulunan 36 hedefe yönelik saldırı düzenledi. Saldırılarda Husilerin silah depoları, füze sistemleri ve rampalar ile hava sistemleri ve radarlar hedef alındı. Öte yandan, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’den Kızıldeniz’e fırlatılmaya hazırlanan Husilere ait altı gemisavar füzesini imha ettiğini duyurdu.

BÜYÜK SAVAŞ RİSKİ VAR

Husiler ise beş şehre saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının sosyal medya hesabından, ABD ile İngiltere’nin, Sana’nın yanı sıra Zemar, Hacce ve El-Beyda şehirlerini hedef aldığı belirtildi. Husilere bağlı “Ensarullah” isimli haber sitesinde ise iki ülkenin, Taiz şehrindeki Hayfan ve El-Berah bölgelerine 11 hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı. Saldırılarda bölgedeki iletişim ağlarını hedef alındığı kaydedildi. Husilerin Askerî Sözcüsü Yahya Seri de farklı şehirlere 48 hava saldırısı düzenlediğini dile getirdi.

"EN SERT ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEĞİZ"

ABD ve İngiltere’nin saldırılarının ‘cevapsız kalmayacağını’ söyleyen Yahya Seri, “En sert şekilde karşılık vereceğiz” diyerek tehdit etti. Askerî uzmanlar da “ABD ve müttefiklerinin İran ile bağlantılı gruplara yönelik eylemleri zaten diken üstünde olan bölgeyi daha da gerdi. Bu operasyonların devamı olacak. Sıcak çatışma riski büyüyor bu da hem bölgesel hem de çok daha büyük bir savaşın fitilini ateşleyebilir” yorumunu yapıyor.