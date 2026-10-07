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Dünya

Bulgaristan'da iki Türk gemisine İHA saldırısı: 10 denizciden haber alınamıyor

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Bulgaristan'da iki Türk gemisine İHA saldırısı: 10 denizciden haber alınamıyor
Başlık ResmiBulgaristan'da iki Türk gemisine İHA saldırısı: 10 denizciden haber alınamıyor

Bulgaristan açıklarında iki ticari gemi, insansız hava ve deniz araçlarının saldırısına uğradı. Türk şirketlerine ait gemilerden biri saldırının ardından kısa sürede batarken, gemide bulunan mürettebata ulaşılamadı. Diğer gemide ise saldırı sonrası yangın çıktı, 18 kişilik mürettebatın tamamı kurtarıldı.

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Bulgaristan açıklarında dün iki ticari gemiye yönelik insansız hava ve deniz araçlarıyla saldırı düzenlendi.

Konuya ilişkin bilgi veren Bulgaristan Başbakanı Ruman Radev, saldırıların sorumlusuna ilişkin herhangi bir ayrıntı vermezken, saldırıya uğrayan gemilerden birinin Türk şirketine ait Togo bayraklı "Alfa Watan" yük gemisi olduğunu bildirdi.

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Geminin Romanya’nın Sulina limanına seyrettiği belirtilirken, gemideki yük ve mürettebata ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Radev, Bulgaristan’ın Byala kıyı kentinin yaklaşık 112 kilometre açıklarında yerel saatle 03.00 sıralarında meydana gelen saldırıda insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra insansız deniz araçlarının da kullanıldığını söyledi. Radev, söz konusu saldırıların "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Bulgaristan'da iki Türk gemisine İHA saldırısı: 10 denizciden haber alınamıyor
Başlık ResmiBulgaristan'da iki Türk gemisine İHA saldırısı: 10 denizciden haber alınamıyor

DENİZCİLERE ULAŞILAMADI

Bulgar yetkililer, daha sonra yaptıkları açıklamada Alfa Watan’dan kimseye ulaşılmadığını ve arama-kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığını bildirdi. Bulgaristan Deniz Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi Genel Müdürü Rumen Nikolov, "Denizcilerden hiçbir ize ulaşılamadı" ifadelerini kullandı.

Geminin çok kısa bir süre içinde battığını kaydeden Nikolov, Bulgaristan’a ait bir geminin olay yerine yaklaştığını ancak mürettebatın olay yerinde ters dönmüş bir bot, 3 şişme cankurtaran botu ve can yelekleri gördüğünü açıkladı. Deniz yüzeyinde çeşitli gemi teçhizatı ve enkaz parçalarının da yüzdüğü belirtildi.

Bulgaristan'da iki Türk gemisine İHA saldırısı: 10 denizciden haber alınamıyor
Başlık ResmiBulgaristan'da iki Türk gemisine İHA saldırısı: 10 denizciden haber alınamıyor
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"GEMİDE 10 KİŞİ VARDI" İDDİASI

Nikolov, olayda herhangi bir dron enkazına ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin soruya cevabında, bu duruma ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.

Bulgar yetkililer, kaybolan kişilerin sayısına ilişkin bir bilgi paylaşmazken, Bulgaristan merkezli denizcilik haber portali Maritime.bg’de yer alan açıklamalarda gemide 10 kişinin bulunduğu öne sürüld

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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