Çin'den ABD'ye savaş provası! Amerikan uçak gemisini füzeyle vurdular

Çin'in ABD uçak gemilerini hedef almak amacıyla çölün ortasında kurduğu askeri test sahası yeniden gündeme geldi. Çin devlet televizyonu CCTV'nin yayımladığı eski görüntülerde, Amerikan uçak gemisini temsil eden dev maket balistik füzeyle vuruldu.

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Çin'in ABD Donanmasına karşı geliştirdiği gemisavar balistik füzelerle ilgili görüntüler sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin logosunu taşıyan 19 saniyelik kayıtta, çöldeki test sahasından bir balistik füze fırlatıldı.

Ardından Amerikan uçak gemisi biçimindeki hedef büyük bir patlamayla vurulduğu görüldü.

Testte kullanılan füzenin Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait DF-26B olduğu da ileri sürüldü.

Çinden ABDye savaş provası! Amerikan uçak gemisini füzeyle vurdular

ABD DONANMASININ GEMİLERİNİ ÇÖLDE TAKLİT ETTİLER

Çin'in Sincan bölgesindeki Taklamakan Çölü, uzun süredir Amerikan savaş gemilerini temsil eden hedeflerle yürütülen askeri testlere ev sahipliği yapıyor.

Reuters'ın 2021 yılında yayımladığı uydu görüntüleri, Ruoqiang yakınlarındaki test sahasında ABD uçak gemisi ve Arleigh Burke sınıfı muhriplerin tam ölçekli maketlerinin bulunduğunu kayıtlara geçirmişti.

Çinden ABDye savaş provası! Amerikan uçak gemisini füzeyle vurdular

Çin ordusunun söz konusu alanda raylar üzerinde hareket edebilen gemi biçimli hedefler de kullandığı belirlenmişti.

Ocak 2024'te elde edilen uydu görüntülerinde ise ABD Donanmasının en gelişmiş uçak gemilerinden Ford sınıfını temsil eden başka bir hedef tespit edilmişti.

Çinden ABDye savaş provası! Amerikan uçak gemisini füzeyle vurdular

4 BİN KİLOMETRE MENZİLLİ "UÇAK GEMİSİ AVCISI"

Çin'in DF-26 balistik füzesi, yaklaşık 4 bin kilometrelik menziliyle ABD'nin Pasifik'teki deniz gücüne karşı geliştirilen silah sistemleri arasında yer almakta.

Hem nükleer hem de konvansiyonel savaş başlığı taşıyabilen füzenin DF-26B varyantı, özellikle savaş gemilerini hedef almak üzere tasarlandı.

Pekin yönetiminin Ağustos 2020'de Güney Çin Denizi'nde DF-26B ve DF-21D füzeleriyle test gerçekleştirdiği bildirilmişti.

GÖRÜNTÜLERİN TARİHİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada yeniden paylaşılan füze saldırısı görüntülerinin yeni olmadığı anlaşıldı.

Fransız savunma yayını Zone Militaire, aynı test görüntülerini Aralık 2024'te haberleştirmişti.

Öte yandan çöldeki uçak gemisi maketinin vurulması, Çin'in açık denizde hareket hâlindeki gerçek bir Amerikan uçak gemisini de aynı başarıyla hedef alabileceği anlamına gelmiyor. Denizde sürekli konum değiştiren bir savaş gemisinin tespit edilmesi, takip edilmesi ve vurulması, sabit bir maketin hedef alınmasından çok daha karmaşık bir operasyon gerektirmekte.

ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Donanması ise yeniden gündeme gelen görüntüler hakkında yeni bir açıklama yapmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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