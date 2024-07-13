Cumhurbaşkanı, NATO’da liderlerin yüzüne söyledi: "İsrail’le iş birliği için kapımıza gelmeyin!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki trajedi bitmeden NATO’nun İsrail ile yapacağı her türlü iş birliğini Türkiye’nin veto edeceğini duyurdu. Erdoğan “Filistin’de kapsamlı ve sürdürülebilir barış tesis edilene kadar İsrail ile NATO nezdinde iş birliği yapılması yönündeki girişimler tarafımızca onaylanmayacaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için gittiği ABD’den dönüşü öncesinde Washington’da düzenlediği basın toplantısında Gazze’den Ukrayna’ya kadar önemli mesajlar verdi. Erdoğan, özellikle İsrail konusunda Türkiye’nin hiçbir konuda geri adım atmayacağını açıkça söyledi. İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

ESAD’LA BARIŞACAĞIZ

Sayın Esad’a ‘ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım’ çağrımı iki hafta önce yaptım. İnşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz.

MÜTTEFİKLİK BÖYLE OLMAZ

Bazı müttefiklerimizin, bilhassa terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD, YGP ile kurdukları çarpık ilişkiyi kabul etmemiz mümkün değildir. İttifakın birliğine ve bütünlüğüne zarar veren bu hatalı politikalardan vazgeçilmesi çağrımı burada tekrarlıyorum.

MÜTTEFİKLİK DAYANIŞMADIR

NATO’nun tespit ettiği iki temel tehditten biri olan terörizmle mücadelede müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz. Müttefiklik hukuku da zaten bunu gerektirir. Bazı müttefiklerimizin kurdukları çarpık ilişkiyi kabul etmemiz mümkün değil.

NATO TARAF OLMAMALI

NATO’nun, Ukrayna’daki savaşın tarafı hâline getirilmesine asla geçit verilmemesi gerektiğine dair görüşlerimi burada açık yüreklilikle paylaştım. İki komşumuz arasındaki çatışmalarda ilk günden beri ortaya koyduğumuz dengeli, soğukkanlı ve hakkaniyetli tavrı bundan sonra da kararlılıkla devam ettireceğiz. NATO Ukrayna’daki savaşın tarafı hâline getirilmemeli.

GAZZE’DE GARANTÖR OLURUZ

Gazze’de Türkiye olarak önce ateşkesin ilanı, sonra da kalıcı barışın temini için garantörlük dahil her türlü inisiyatifi almaya hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum.

NATO, İSRAİL İLE İLİŞKİYİ KESMELİ

Karşımızda savaş hukuku dahil, hiçbir hukuk, nizam, değer ve sınır tanımayan gözü dönmüş bir yapı var. İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin, NATO ile ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir.

İSRAİL VARSA BİZ YOKUZ

Filistin topraklarında kapsamlı ve sürdürülebilir barış tesis edilene kadar İsrail ile NATO nezdinde iş birliği yapılması yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır.