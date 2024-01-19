Dışişleri Bakanı Fidan Kuveyt'in yeni dışişleri bakanı tebrik etti

19 Ocak 2024 18:46 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 18:48

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveytli mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan Kuveyt'in yeni Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya'yı Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti.

BAKAN FİDAN'DAN KUVEYTLİ MEVKİDAŞINA TEBRİK

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Kuveytli mevkidaşı Yahya ile telefonda konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya ile telefonda görüşerek Dışişleri Bakanlığı görevine atanması dolayısıyla El-Yahya'yı tebrik etti.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NA DAVET

Dışişleri Bakanlığı görevine atanmasından dolayı kendisine başarı dileklerini ileten Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı Yahya’yı 1-3 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti.

Türkiye ile Kuveyt arasındaki dostluk ve kardeşliğe dikkati çeken Fidan ile Kuveytli mevkidaşı Yahya, görüşme vesilesiyle iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme kararlılıklarını da teyit etti