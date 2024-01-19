Dışişleri Bakanı Fidan Kuveyt'in yeni dışişleri bakanı tebrik etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt'in yeni Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya'yı tebrik etti. Bakan Fidan Kuveytli mevkidaşını Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveytli mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan Kuveyt'in yeni Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya'yı Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti.
BAKAN FİDAN'DAN KUVEYTLİ MEVKİDAŞINA TEBRİK
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Kuveytli mevkidaşı Yahya ile telefonda konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya ile telefonda görüşerek Dışişleri Bakanlığı görevine atanması dolayısıyla El-Yahya'yı tebrik etti.
ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NA DAVET
Dışişleri Bakanlığı görevine atanmasından dolayı kendisine başarı dileklerini ileten Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı Yahya’yı 1-3 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti.
Türkiye ile Kuveyt arasındaki dostluk ve kardeşliğe dikkati çeken Fidan ile Kuveytli mevkidaşı Yahya, görüşme vesilesiyle iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme kararlılıklarını da teyit etti
Kaynak: Anadolu Ajansı