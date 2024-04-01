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Dışişleri Bakanı Fidan Lavrov ve Al Sani ile görüştü: Karadeniz ve Gazze masada

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan Lavrov ve Al Sani ile görüştü: Karadeniz ve Gazze masada

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Peş peşe yapılan görüşmelerde Karadeniz ve Gazze'deki son durum masaya yatırıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan fidan iki mevkidaşıyla Ukrayna ile gerçekleştirilen savaş çerçevesinde Karadeniz seyrüsefer güvenliği ve Gazze'deki son durumu değerlendirdi.

GAZZE'DEKİ SON DURUM MASADA

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda konuştu.

Görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı görüşmede, bölgesel meseleler ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğini ele aldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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