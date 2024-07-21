Donald Trump uğradığı suikast girişimi hakkında "çatıya nasıl çıktı? Rapor neden verilmedi" diyerek tepki gösterdi

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi için mitinglerine devam eden Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, uğradığı silahlı saldırı hakkında konuştu. Her hangi bir rapor ya da uyarı almadıklarını belirten Trump, "Biri o çatıya nasıl çıktı?" sorusunu yöneltti.

ABD Başkan adayı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Pensilvanya'da uğradığı suikast girişimi hakkında açıklamalarda bulundu. Miting sırasında bir çatıdan kendisine açılan ateşle kulağından yaralanan Trump, güvenlik zafiyeti olduğunun altını çizdi.

"ÇATIYA NASIL ÇIKTI VE NEDEN RAPOR EDİLMEDİ"

5 Kasım'da yapılacak olan ABD Başkanlık Seçimi için çalışmalarına devam eden Trump, uğradığı silahlı saldırı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Cumhuriyetçi ABD Başkan adayı Donald Trump, "Biri o çatıya nasıl çıktı ve bu neden rapor edilmedi." şeklinde suikast girişimini sorguladı.

Pensilvanya eyaletinin Butler şehrindeki miting sırasında vurulan Trump, "Kimse bundan bahsetmedi, kimse bir sorun olduğunu söylemedi" dedi.

"BİZE KİMSE '5 DAKİKA BEKLEYİN' DEMEDİ"

Güvenliği için gerekli olması halinde konuşmasına daha geç başlayabileceğini vurgulayan Trump, "Ben 15 dakika bekleyebilirdim. '15 - 20 dakika ya da 5 dakika bekleyelim' diyebilirlerdi. Kimse böyle bir şey söylemedi" ifadelerini kullandı.

Kendisine ateş eden saldırganın bulunduğu yere çıkarken fark edilmemesini eleştiren Trump, "Birisi o çatıya nasıl çıktı ve neden rapor edilmedi" dedi.

Olayda güvenlik zafiyeti olduğuna işaret eden Trump, "Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GİZLİ SERVİS, TRUMP 'IN DAHA FAZLA KAYNAK VE KORUMA TALEBİNİ REDDETTİ

ABD basınında yer alan haberlerde, Trump'ın son iki yıl içinde Gizli Servis'ten güvenlik için daha fazla kaynak ve koruma talep ettiği ancak bu taleplerin karşılanmadığı aktarıldı.

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, çıkan haberlerin ardından Trump tarafından yapılan ilave koruma ve kaynak taleplerinin geri çevrildiğini doğruladı.

SALDIRGAN SANİYELER İÇİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Trump, geçen hafta Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde düzenlediği seçim mitingi sırasında gerçekleştirilen suikast girişimi sonucu sağ kulağından yaralanmıştı.

Vurulmasının ardından kanayan kulağını tutan ve yumruğunu havaya kaldırarak tepki gösteren Trump, korumaları tarafından çembere alınarak zırhlı aracıyla olay yerinden uzaklaştırılmıştı.

Trump'ı yaralayan 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks, Gizli Servis'te görevli keskin nişancılar tarafından vurularak öldürülmüştü. Saldırıda, ayrıca mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.