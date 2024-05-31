Dünyanın gözü 'sus payı' davasındaydı! Jüri, Donald Trump'ı suçlu buldu

Jüri, 'sus payı' davasında tüm suçlamalarda Donald Trump'ı suçlu buldu. Kararın ardından Trump'ın ilk tepkisi "Savaşmaya devam edeceğiz ve kazanacağız" oldu. Trump'ın "Soros destekli bir savcınız var" çıkışı dikkat çekti.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik "sus payı" davasında 12 kişilik jüri 2 gün süren müzakerelerin ardından karara vardı.

Jüri, Trump'ı 34 suçlamanın hepsinden suçlu buldu.

Cezai bir suçla itham edilen ilk eski başkan olan Trump, aynı zamanda bir suçtan hüküm giyen ilk eski başkan da oldu.

İLK TEPKİ TRUMP'IN OĞLUNDAN

Karara ilk tepki Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'dan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tam bir saçmalık" dedi. Hemen ardından bir paylaşım daha yapan Donald Trump Jr. bu kez de "Her açıdan suçlu. Demokratlar yıllardır sürdürdükleri Amerika'yı bir üçüncü dünya çöplüğüne dönüştürme çabalarında başarılı oldular. 5 Kasım onu kurtarmak için son şansımız" diye tepki göstererek seçimleri işaret etti.

TRUMP'TAN İLK TEPKİ

Kararın ardından Trump'ın ilk tepkisi "Savaşmaya devam edeceğiz ve kazanacağız" oldu.

Mahkeme sonrası konuşan Trump'ın öfkeli olduğu gözlemlendi. Trump ilk açıklamasında şunları söyledi:

“Gerçek karar 5 Kasım'da halk tarafından verilecek.”

“Bu ilk günden beri hileli bir karardı.”

“Biz yanlış bir şey yapmadık, ben çok masum bir adamım.”

"Soros destekli bir savcınız var"

“Mücadeleye devam edeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız ve kazanacağız.”

BIDEN CEPHESİ: HİÇ KİMSE YASALARIN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR

Karara bir yorum da ABD Başkanı Joe Biden cephesinden geldi. Biden-Harris kampanya ekibi, mahkemenin Trump kararı sonrası "Hiç kimse yasaların üstünde değildir" derken Biden'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da dikkat çekti.

Biden, seçim kampanyası kapsamında bir bağış çağrısı yaptığı paylaşımına şu notu düştü:

"Donald Trump'ı Oval Ofis'in dışında tutmanın tek yolu var: Sandık."

Biden'ın paylaşımında 'Oval Ofis' diye bahsettiği yer, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın resmi çalışma alanı olarak bilinir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Yürütme Ofisi'nin bir parçası olan bu ofis, Washington, D.C.'deki Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'nda yer alır.

TRUMP'IN ESKİ DANIŞMANI: KARANLIKTA ÇALAN YANGIN ZİLİ

Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da karara ilişkin şöyle konuştu:

"Bu karar, karanlıkta çalan bir yangın zilidir. Cumhuriyetçilerin bu gidişatı değiştirmek ve hüküm giymiş bir şahsı aday göstermemek için son bir şansı var."

TRUMP'IN 'SUS PAYI' DAVASI

Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.