Elon Musk, Donald Trump'ın danışmanı olabilir

Trump’ın ‘sus payı’ davasında Cohen şoku! Hırsızlık yaptığını itiraf etti

Trump’ın ‘sus payı’ davasında Cohen şoku! Hırsızlık yaptığını itiraf etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın adaylığını açıklamasından bu yana yönetimin muhtemel kadrosu merak konusu olurken, son olarak Elon Musk'ın yeni kadroda yer alabileceği iddia edildi.

ABD'de başkanlık yarışı sürüyor. Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden arasındaki rekabette anket sonuçları peş peşe paylaşılırken, Trump'ın geri dönme ihtimalinin yüksekliğinden sık sık bahsediliyor.

Bu süreçte gözler adayların muhtemel kadrolarına çevrilirken, The Wall Street Journal'a göre Tesla ve X'in sahibi, aynı zamanda SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ikinci Trump yönetiminde danışmanlık rolü için eski başkanla görüşüyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre bu rol, Musk'ın halihazırda teknoloji politikaları hakkında Trump'ın kulağına fısıldadığı mevcut durumundan daha resmi bir pozisyon olacak.

AYDA BİRKAÇ KEZ GÖRÜŞÜYORLAR

Trump ve Musk'ın ayda birkaç kez telefonla görüştüğü iddia edilirken, iki ismin teknoloji, ABD Uzay Kuvvetleri ve Trump'ın 2020 seçimlerine dair komplo teorileriyle ilgili favori konusu olan seçmen sahtekarlığı gibi konuları tartıştığı belirtildi.

Öte yandan geçen yıl bağımsız başkan adayı Robert F. Kennedy Jr.'la bir söyleşiye ev sahipliği yapan Musk'ın son birkaç yıldır Trump yanlısı muhafazakarlık yolunda sağ siyasete keskin bir dönüş yaptığı biliniyor.