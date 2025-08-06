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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşinden dikkat çeken paylaşım: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını okuyacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan&#039;ın eşinden dikkat çeken paylaşım: Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın &quot;Daha Adil Bir Dünya Mümkün&quot; kitabını okuyacak
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, sosyal medya hesabi üzerinden yaptığı açıklamada, okuyacağı bir sonraki kitabın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı olacağını açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle okuduğu ve okuyacağı kitaplar ile ilgili bir paylaşım yaptı. Hakobyan, bugün "Mel Robbins'in "The Let Them Theory" (Bırak Gitsinler Teorisi) adlı kitabını bitirdiğini belirterek, son 2-3 yıl içerisinde, siyasetçilerin ya da siyaset çevresinden yazarların birçok kitabını okuduğunu yazdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KİTABINI OKUYACAK

Şu anda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in "The Governance of China" (Çin'in Yönetimi) adlı kitabını okumaya başladığını belirten Hakobyan, bir sonraki okuyacağı kitabın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı olacağını açıkladı.

Hakobyan, daha önce ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Revoltion" (Devrim), Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau'nun "Common Ground" (Ortak Zemin), ABD'nin eski Başkanı Barrack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın "Becoming - My Story" (Benim Hikayem) adlı siyasi çevrelerce kaleme alınan kitapları okuduğunu açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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