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Trump'ın huzurunda barış anlaşması yapılacak! Azerbaycan ile Ermenistan Washington’da buluşuyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trump&#039;ın huzurunda barış anlaşması yapılacak! Azerbaycan ile Ermenistan Washington’da buluşuyor
ABD, Azerbaycan, Ermenistan, Beyaz Saray, Donald Trump, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Azerbaycan ve Ermenistan’ın barış arayışına bağlı kalacakları bir mutabakat zaptını cuma günü ABD’nin başkenti Washington’da imzalaması bekleniyor.

Kaynaklara göre ABD Başkanı Donald Trump, imza töreni için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı Beyaz Saray’da ağırlayacak.

Beklenen Beyaz Saray zirvesi, iki lider arasında temmuz ayında Abu Dabi’de yapılacak bir toplantıdan sonra gerçekleşecek. Bu arada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı arayarak zirveyle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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