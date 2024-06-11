Ermenistan, rotayı ABD'ye çevirdi! Kafkaslar'da Rusya'ya karşı stratejik ortaklık

Külliye'de KKTC ve Ermenistan zirvesi! Erdoğan, Aliyev'i misafir etti

Külliye'de KKTC ve Ermenistan zirvesi! Erdoğan, Aliyev'i misafir etti

Moskova'nın Ermenistan ile arasında soğuk rüzgarlar esmesini fırsat bilen ABD'de, Kafkaslar'da Rusya'ya karşı yeni hamle geldi. ABD, Ermenistan ile stratejik ortaklığa imza attı.

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ savaşıyla hareketlenen bölgede sular durulmuyor. Savaş sonrasında 2 bin Rus barış gücünün sınıra yerleştirilmesine karşı çıkan Ermenistan Rus askerlerinin bölgeden çıkarılmasını istemişti. Ermenistan-Rusya arasında soğuk rüzgarlar esmesini fırsat bilen ABD, Kafkaslarda hegemonyasını artırmaya hazırlanıyor.

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ABD'DEN ERMENİSTAN'A STRATEJİK ORTAKLIK TEKLİFİ

Ermenistan basınında yer alan habere göre ABD, Ermenistan'a stratejik ortaklık teklifinde bulundu. ABD'nin bu teklifini fırsat olarak gören Erivan ve Washington yönetiminin üst düzey heyetleri bugün Erivan'da istişarelerde bulundu.

Ermenistan-ABD Stratejik Diyaloğunun en önemli toplantısı bugün başkent Erivan'da gerçekleşti. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan görüşme çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu Müsteşar Yardımcısı James O'Brien ile Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de bir araya gelen James O'Brien, ABD'nin, Ermenistan hükümetine yardım etmeye devam edeceğinin taahhüdünü verdi.

Diplomatlar, ticaretin serbestleştirilmesi, nükleer ve yenilenebilir enerji alanlarında işbirliği de dahil olmak üzere enerji çeşitlendirmesi de dahil olmak üzere ekonomik işbirliğinin yanı sıra savunma, adalet ve kamu yönetimi alanlarında işbirliği olanaklarını görüştü.

RUSYA'NIN HAKİMİYET ALANINI KISITLAYACAK

ABD'nin Ermenistan'a stratejik ortaklık teklifinde bulunması, bölgedeki jeopolitik dengeleri de baştan aşağıya etkileyecek bir hamle olarak öne çıkıyor. Ermenistan-ABD stratejik ortaklığı Rusya'nın hakimiyet alanı olan Güney Kafkasya'nın kapılarını Amerikan yönetimine sonuna kadar açacak.

Anlaşma ile ABD'nin bölgedeki etkisini artırma ve Rusya'nın nüfuzunu azaltma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.