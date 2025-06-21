Eski ABD Başkanı Bill Clinton'dan savaş yorumu: Netanyahu uzun zamandır İran'la savaşmak istiyor çünkü...

Eski ABD Başkanı Bill Clinton İran İsrail arasında çıkan savaşı yorumladı.

Netanyahu'nun senelerdir İran'la savaşmak istediğini ifade eden Clinton, bunun görevde kalmak için olduğunu söyledi.

Clinton'un açıklamaları ABD basınında da geniş yankı uyandırdı.

Başkanlığı döneminde Netanyahu ile yakın temasları olan Clinton talk show programı The Daily Show'a katıldı.

İsrail ve Netanyahu hakkında şöyle konuştu:

"Netanyahu uzun zamandır İran'la savaşmak istiyor çünkü bu şekilde sonsuza kadar görevde kalabilir.

Son 20 yılın çoğunda oradaydı ama bence bunu etkisiz hale getirmeye çalışmalıyız.

Ancak ilan edilmemiş savaşları tercih etmek, ki bu savaşların başlıca kurbanları şu ya da bu şekilde siyasetle ilgisi olmayan ya da sadece düzgün bir hayat yaşamak isteyen sivillerdir.

İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemeye çalışmamız gerektiğini düşünüyor muyum? Ben bunu denedim ve bazı başarılar elde ettik. Ancak kendilerini savunamayan ve sadece yaşamak için bir şans isteyen sivilleri sürekli olarak öldürmek zorunda değiliz."