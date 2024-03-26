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Haberler > Dünya > Fakir olduğu için kendisinden ayrılan sevgilisinden böyle intikam aldı: Pişman mısın?

Fakir olduğu için kendisinden ayrılan sevgilisinden böyle intikam aldı: Pişman mısın?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fakir olduğu için kendisinden ayrılan sevgilisinden böyle intikam aldı: Pişman mısın?

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avustralya'da bir restoran sahibi dükkanının önüne pankart açtı. Eski sevgilisine seslenen adam "Hey Sophia, fakir olduğum için benden ayrıldın. Şimdi bir Kore Barbeküsü açacak param var, şimdi pişman mısın?” notunu düştü. Pankart kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Avustralya'nın Melbourne kentinde dünya gazetelerine manşet olan ilginç bir olay yaşandı.

"ŞİMDİ PİŞMAN MISIN?"

Bir restoranın önündeki pankart dikkatleri çekti. Pankartta eskiden fakir olduğu sebebiyle terk edilen bir adamın intikamı yazıyordu: "Hey Sophia, fakir olduğum için benden ayrıldın. Şimdi bir Kore Barbeküsü açacak param var, şimdi pişman mısın?”

Bu pankart kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar hikayenin tamamını merak ettiklerini söyleyerek çok sayıda yorum yaptı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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