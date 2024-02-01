Fanatik Yahudiler, Gazze'ye girmeye çalışan yardım tırlarını engelliyor

İsrail, Gazze'deki insanlık suçuna devam ediyor... Aç ve susuz kalan Gazzelilere yardım için giden tırların önüne yatan bazı fanatik Yahudiler, yardımların ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

Düzenleyen: Selçuk Tayyip Özkorul / Kaynak: Anadolu Ajansı 1 Şubat 2024 16:33 - Güncelleme: 1 Şubat 2024 16:34 - Güncelleme:

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Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı