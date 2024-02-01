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    • Fanatik Yahudiler, Gazze'ye girmeye çalışan yardım tırlarını engelliyor

    İsrail, Gazze'deki insanlık suçuna devam ediyor... Aç ve susuz kalan Gazzelilere yardım için giden tırların önüne yatan bazı fanatik Yahudiler, yardımların ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Gazze, Yardım, Yahudi, Tır, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, İsrail'in saldırılarıyla felaketin her gün derinleştiği, Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımları engellemek amacıyla eylem yaptı.

    Fanatik Yahudiler, Gazze'ye girmeye çalışan yardım tırlarını engelliyor

    TIRLARIN ÖNÜNE OTURDULAR

    Gazze yakınlarındaki Usdud (Aşdod) kentindeki liman yakınlarında toplanan yaklaşık 200 kişilik, çoğunluğu "Tepe Gençliği" adlı fanatik Yahudi yerleşimci grubuna bağlı göstericiler, İsrail bayrakları taşıdı.

    Fanatik Yahudiler, Gazze'ye girmeye çalışan yardım tırlarını engelliyor

    Bazı yerleşimciler, limana ulaşmak isteyen tırların önünde yerlere oturarak araçların geçişini engelledi.

    Yerleşimcilerin kapatmak istediği yol üzerinde demir bariyerler kurarak konuşlanan ancak göstericilere müdahale etmeyen İsrail polisi ve göstericiler arasında zaman zaman tartışma yaşandı.

    Fanatik Yahudiler, Gazze'ye girmeye çalışan yardım tırlarını engelliyor

    GAZZE YARIMI DURDURMAK İSTİYORLAR

    Fanatik Yahudi yerleşimciler, "Gazze'ye giren yüzlerce tıra hayır diyoruz", "Gazze'ye giren tırlar savaşı uzatır", "Teröristlere yardıma hayır", "İnsani yardım=Ölüm" ve "(İsrailli) Esirlerin gelmesi için yardımları durdurun" yazılı pankart taşıdı.

    Fanatik Yahudiler, Gazze'ye girmeye çalışan yardım tırlarını engelliyor

    İsrail'de fanatik Yahudi yerleşimciler, gıda yetersizliği nedeniyle kıtlık, temiz su, hijyen eksikliği nedeniyle hastalık ve barınma yetersizliği karşısında Filistinlilerin yaşam mücadelesi verdiği Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımların engellenmesi için protesto eylemleri yapıyor.

    Fanatik Yahudiler, Gazze'ye girmeye çalışan yardım tırlarını engelliyor

    Kanal 12'nin düzenlediği bir ankete göre, İsraillilerin yüzde 72'si, "Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler geri getirilmeden buraya insani yardım gönderilmesine" karşı çıkıyor.

    Fanatik Yahudiler, Gazze'ye girmeye çalışan yardım tırlarını engelliyor

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    GazzeYardımYahudiTır
    Haberler > Dünya > Fanatik Yahudiler, Gazze'ye girmeye çalışan yardım tırlarını engelliyor
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