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    Filistinli babadan İsrail'in katlettiği bebeğine yürek yakan veda: Biriciğim neden beni böyle bıraktın?

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Filistin, İsrail, Gazze, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail'in 7 Ekim'den bu yana hava, kara ve denizden bombalamaya devam ettiği Gazze'de bir babanın hayatını kaybeden bebeğine vedası yürekleri dağladı. Filistinli baba, çocuğunun parçalanmış bedenine sarılarak "Biriciğim neden beni böyle bıraktın?" sözleriyle gözyaşlarına boğuldu. 

    İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 'soykırım'a varan sivil katliamlarına devam ediyor. 

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, 139 gündür çoğu çocuk ve kadın, Filistinli sivilleri katleden İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat bölgesine düzenlediği bombardımanda Mervat adlı bir kız bebek de hayatını kaybetti.

    FİLİSTİNLİ BABANIN YÜREK YAKAN VEDASI

    Bebeğin babası olduğu anlaşılan bir Filistinlinin, parçalanmış küçük cansız bedenine sarıldığı kızına, "Biriciğim, neden beni böyle bıraktın?" sözleriyle veda ettiği görüldü.

    İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 410 Filistinli öldürüldü, 69 bin 465 kişi yaralandı.

    Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

    Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de İsrail'in saldırılarında her 10 dakikada 1 çocuğun hayatını kaybettiğine dikkati çekmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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