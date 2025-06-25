Fransa'da festival kabusu: 100'den fazla kişi şırınga ile saldırıya uğradı

Fransa'da, milyonlarca kişinin katıldığı Fête de la Musique etkinliğinde 100'den fazla kişi, kimliği belirsiz kişilerce şırıngalı saldırıya uğradı.

Fransa genelinde her yıl haziran ayında coşku içinde kutlanan Fête de la Musique etkinliği bu yıl korku dolu anlara sahne oldu. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki kutlamalar sırasında 100'den fazla festival katılımcısının "şırıngalı saldırıya" uğradığını açıkladı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, saldırılarda kullanılan şırıngaların içeriklerinin henüz kesinlik kazanmadığını bildirdi.

FESTİVALDE GÜVENLİK ZAFİYETİ ENDİŞESİ

Guardian'ın haberine göre saldırıya uğrayanların sayısı 145’e ulaşırken, bazı kişilerin hastanelerde toksikolojik testlerden geçirildiği belirtildi. Polis, şırıngalarda Rohypnol veya GHB gibi uyuşturucu maddelerin bulunup bulunmadığını tespit etmek üzere incelemelerini sürdürüyor.

Etkinliğin düzenlendiği birçok şehirde neşeli kalabalıkların eğlencesi, saldırı haberleriyle kesintiye uğradı. Olay, güvenlik önlemlerinin yetersizliği konusunda kamuoyunda ciddi tartışmaları beraberinde getirdi.

GÖZALTILAR BAŞLADI

The Guardian tarafından aktarılan bilgilere göre Metz kentinde şırınga ile saldırıya uğrayan bir kadının, şüphelilerden birini tanıması üzerine iki erkek gözaltına alındı. Ayrıca Angoulême şehrinde 50 kişiyi hedef aldığı tahmin edilen dört kişi de tutuklandı.

Fransa genelinde festival süresince çeşitli suçlardan toplam 370'ten fazla kişi gözaltına alındı. Bunlar arasında, bıçakla yaralanan ve hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki bir çocuk da bulunuyor.

AVRUPA'DA ARTAN ENDİŞE VERİCİ TREND

Bu tür saldırılar Avrupa'da ilk kez yaşanmıyor. CBS News’e göre, 2021 yılında Birleşik Krallık’ta da benzer şırınga saldırıları barlarda ve gece kulüplerinde yoğunlaşmıştı. 2022'de ise Fransa'da özellikle halka açık etkinliklerde çok sayıda benzer vaka rapor edilmiş, hükümet ise vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunmuştu.

PARİS 2024 OLİMPİYATLARI ÖNCESİ GÜVENLİK ALARMI

Fransız yetkililer, yaklaşan Paris 2024 Olimpiyatları öncesi kamu güvenliği ile ilgili alarm seviyesini yükseltme kararı aldı. Marsilya’da olimpiyat ateşinin gelişi sırasında alınan sıkı güvenlik önlemleri, bu tür olayların tekrar yaşanmaması adına artırılıyor.