Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Fransa'da festival kabusu: 100'den fazla kişi şırınga ile saldırıya uğradı

Fransa'da festival kabusu: 100'den fazla kişi şırınga ile saldırıya uğradı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Fransa&#039;da festival kabusu: 100&#039;den fazla kişi şırınga ile saldırıya uğradı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Fransa'da, milyonlarca kişinin katıldığı Fête de la Musique etkinliğinde 100'den fazla kişi, kimliği belirsiz kişilerce şırıngalı saldırıya uğradı.

Fransa genelinde her yıl haziran ayında coşku içinde kutlanan Fête de la Musique etkinliği bu yıl korku dolu anlara sahne oldu. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki kutlamalar sırasında 100'den fazla festival katılımcısının "şırıngalı saldırıya" uğradığını açıkladı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, saldırılarda kullanılan şırıngaların içeriklerinin henüz kesinlik kazanmadığını bildirdi.

FESTİVALDE GÜVENLİK ZAFİYETİ ENDİŞESİ

Guardian'ın haberine göre saldırıya uğrayanların sayısı 145’e ulaşırken, bazı kişilerin hastanelerde toksikolojik testlerden geçirildiği belirtildi. Polis, şırıngalarda Rohypnol veya GHB gibi uyuşturucu maddelerin bulunup bulunmadığını tespit etmek üzere incelemelerini sürdürüyor.

Etkinliğin düzenlendiği birçok şehirde neşeli kalabalıkların eğlencesi, saldırı haberleriyle kesintiye uğradı. Olay, güvenlik önlemlerinin yetersizliği konusunda kamuoyunda ciddi tartışmaları beraberinde getirdi.

Fransa'da festival kabusu: 100'den fazla kişi şırınga ile saldırıya uğradı - 1. Resim

GÖZALTILAR BAŞLADI

The Guardian tarafından aktarılan bilgilere göre Metz kentinde şırınga ile saldırıya uğrayan bir kadının, şüphelilerden birini tanıması üzerine iki erkek gözaltına alındı. Ayrıca Angoulême şehrinde 50 kişiyi hedef aldığı tahmin edilen dört kişi de tutuklandı.

Fransa genelinde festival süresince çeşitli suçlardan toplam 370'ten fazla kişi gözaltına alındı. Bunlar arasında, bıçakla yaralanan ve hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki bir çocuk da bulunuyor.

AVRUPA'DA ARTAN ENDİŞE VERİCİ TREND

Bu tür saldırılar Avrupa'da ilk kez yaşanmıyor. CBS News’e göre, 2021 yılında Birleşik Krallık’ta da benzer şırınga saldırıları barlarda ve gece kulüplerinde yoğunlaşmıştı. 2022'de ise Fransa'da özellikle halka açık etkinliklerde çok sayıda benzer vaka rapor edilmiş, hükümet ise vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunmuştu.

PARİS 2024 OLİMPİYATLARI ÖNCESİ GÜVENLİK ALARMI

Fransız yetkililer, yaklaşan Paris 2024 Olimpiyatları öncesi kamu güvenliği ile ilgili alarm seviyesini yükseltme kararı aldı. Marsilya’da olimpiyat ateşinin gelişi sırasında alınan sıkı güvenlik önlemleri, bu tür olayların tekrar yaşanmaması adına artırılıyor.

Kaynak: Dış Haberler
5G ile 300 km mesafeden gerçek zamanlı tasarım deneyimiAracına traktör çarpan adam: Herkes dalga geçiyor, psikolojim bozuldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya'da korkunç görüntü! Havalimanında 1.5 yaşındaki çocuğu kaldırıp yere fırlattı - Dünya1.5 yaşındaki çocuğu kaldırıp yere fırlattıBelarus ve Rusya Türkiye'yi Avrasya Güvenlik Konferansına davet etti! - DünyaBelarus ve Rusya’dan Türkiye’ye stratejik davet!Canlı yayında dehşet anları: Takipçileri şoka girdi! Ünlü fenomen feci şekilde can verdi - DünyaÜnlü fenomen feci şekilde can verdiTrump'tan NATO Zirvesi'nde Gazze ve İran mesajı! "Büyük ilerlemeler var" - DünyaTrump'tan NATO Zirvesi'nde Gazze ve İran mesajı!Suriye’de peş peşe patlamalar: Cebla ve Baniyas sarsıldı - DünyaSuriye’de peş peşe patlamalar: Cebla ve Baniyas sarsıldıKolombiya'da toprak kayması! Ev ve araçlar göçük altında: Çok sayıda ölü ve yaralı - DünyaFelaketi yaşıyorlar! Ev ve araçlar göçük altında: Çok sayıda ölü ve yaralı
Sonraki Haber Yükleniyor...