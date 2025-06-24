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Yolcu trenine füze saldırısı: Ukrayna'nın Dnipro kenti kana bulandı

Kaynak: Dış Haberler
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Yolcu trenine füze saldırısı: Ukrayna&#039;nın Dnipro kenti kana bulandı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ukrayna’nın Dnipro kentine düzenlenen balistik füze saldırısında yolcu treni vuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ederken, Dnipropetrovsk bölgesi yeni bir füze saldırısına sahne oldu. Dnipro kentine düzenlenen balistik füze saldırısında en az 8 kişi hayatını  yaklaşık 70 kişi yaralandı. Yaralılar arasında çocuklar da bulunuyor.

FÜZE YOLCU TRENİNE İSABET ETTİ

Ukrayna Demiryolları (Ukrzaliznytsia), saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, 52 numaralı Odessa-Zaporizhia yolcu treninin Rusya’nın Dnipro’ya gerçekleştirdiği saldırıda hasar aldığını duyurdu. Kurum, "Yolcuların güvenliği için yedek tren hazırlanıyor" bilgisini paylaştı. 

Yolcu trenine füze saldırısı: Ukrayna'nın Dnipro kenti kana bulandı - 1. Resim

"ANAOKULU VURULDU"

Dnipro'daki saldırıda bir anaokulu, bir spor salonu, bir idari bina ve öğrenci yurdu da dahil olmak üzere çok sayıda sivil yapı hasar gördü. Kentte yangın çıktığı ve hasar gören yerlerin sayısının arttığı belirtildi. Bölge valisi Serhiy Lysak, saldırıda "özellikle çocukların bulunduğu alanların da hedef alındığını" ifade etti. 

ÖLÜ SAYISI YEDİYE YÜKSELDİ

Güncellenen resmi verilere göre, Dnipro’daki saldırılarda ölü sayısı yediye yükseldi. Yaklaşık 70 kişinin yaralandığı saldırılarda, on çocuk çeşitli derecelerde yaralandı. Yaralılardan beşinin durumu ağır. Samara bölgesinde ise iki kişi hayatını kaybetti, dokuz kişi yaralandı.

NATO ZİRVESİNDE UKRAYNA MESAJI

Saldırıların gerçekleştiği saatlerde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen NATO zirvesine katıldı. Zirvede Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile görüşen Zelenskiy’ye, Ukrayna için 175 milyon avro tutarında yeni bir askeri yardım paketi sözü verildi. Hollanda Savunma Bakanlığı, bu pakette anti-drone radarlarının da yer alacağını açıkladı. 

Kaynak: Dış Haberler

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