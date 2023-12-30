Fransa'dan Müslümanları ilgilendiren karar! Türk imamları da etkiliyor

30 Aralık 2023 23:01 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 23:08

Fransa, 2024 yılının 1 Ocak’tan itibaren çeşitli ülkeler, özellikle de Türkiye, Cezayir ve Fas gibi ülkelerden gönderilen yaklaşık 300 imamı kabul etmeyeceğini duyurdu. Bu politika değişikliği, Agence France-Presse (AFP) tarafından 29 Aralık’ta, İçişleri Bakanı Gérald Darmanin’in ilgili ülkelere yazdığı bir mektupla ortaya çıktı. Mektupta, Fransa’nın "imam gönderme" uygulamasını sonlandırma kararlılığı vurgulanıyor. 2024 yılının 1 Nisan’ından sonra Fransa’da bulunan görevli imamlar bu statü altında kalmaya devam edemeyecek. Fransa’da bulunan imamların statülerini değiştirmeleri gerekecek. 1 Nisan’dan itibaren ibadethane yönetimi olan derneklerin kendi imamlarını işe alıp doğrudan maaş ödemesine imkan tanıyan "özel bir çerçeve" uygulamaya konulacak.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Darmanin, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İmamların Fransa'da eğitilmesi, Müslüman vatandaşlarımızın ibadetlerini cumhuriyet prensiplerine saygı içinde serbestçe yapmasını sağlaması açısından, Fransa İslamı Forumunun (FORIF) önceliklerinden biri." ifadesini kullandı.

FRANSA YURT DIŞINDAN İMAM GÖREVLENDİRMEYECEK

Fransa İslam Konseyinden (CFCM) yapılan yazılı açıklamada, 18 Şubat 2020'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başka ülkelerden gelen imamlardan oluşan "görevlendirilmiş imamlar" uygulamasının ocak 2024'ten itibaren sona ereceğini duyurduğu anımsatıldı.